Rapper D4vd acusado pelo homicídio de adolescente norte-americana

Há 57 min

A polícia descobriu o corpo de Celeste Rivas depois de ter sido chamada a um parque de apreensões em Hollywood por funcionários e vizinhos que se queixaram de um odor fétido vindo de um carro

O rapper D4vd foi esta segunda-feira acusado pelo homicídio de uma adolescente norte-americana cujo corpo desmembrado e em decomposição foi encontrado na bagageira de um Tesla registado em seu nome em Los Angeles, adiantou o procurador distrital da cidade.

O jovem músico, de 21 anos, enfrenta prisão perpétua sem direito a liberdade condicional, ou mesmo pena de morte, indicou o procurador distrital Nathan Hochman.

A acusação de homicídio é acompanhada por outras acusações, incluindo "atos sexuais repetidos, atos sexuais lascivos e obscenos com uma pessoa menor de 14 anos e mutilação de cadáver", acrescentou.

O corpo da vítima, Celeste Rivas, foi encontrado desmembrado e em decomposição no Tesla do cantor em 8 de setembro.

A adolescente estava desaparecida há vários meses. Natural do condado de Riverside, a sudeste de Los Angeles, desapareceu aos 13 anos.

A sua relação com o rapper foi amplamente documentada nas redes sociais.

A polícia descobriu o seu corpo depois de ter sido chamada a um parque de apreensões em Hollywood por funcionários e vizinhos que se queixaram de um odor fétido vindo de um carro.

Segundo os investigadores, o carro estava estacionado há quase um mês nesta zona nobre da cidade, não muito longe de um restaurante Tesla recentemente inaugurado por Elon Musk, antes de ser apreendido.

Este brutal assassinato suscitou grande interesse nos Estados Unidos, principalmente porque a obra de D4vd parecia ter grande impacto.

O jovem tornou-se famoso em 2022 quando a sua música "Romantic Homicide" se tornou viral no TikTok.

A acusação formal ocorreu após a detenção de David Anthony Burke, conhecido no mundo da música como D4vd na semana passada, após sete meses de investigação.

Os seus advogados tinham afirmado anteriormente que o cantor era inocente.

Durante a sua conferência de imprensa de hohe, o procurador distrital de Los Angeles não deu detalhes sobre as circunstâncias da morte de Celeste Rivas.

Mas "existem provas físicas, bem como provas forenses e digitais, que pretendemos apresentar em tribunal para provar estas acusações para além de qualquer dúvida razoável", insistiu.

De acordo com a investigação, a adolescente foi vista pela última vez a 23 de abril de 2025, quando se dirigia para a casa de D4vd, em Hollywood Hills.

"Esta foi a última vez que tivemos a certeza de que ela estava viva", explicou o chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, sublinhando a dificuldade da investigação.

"O tempo considerável que decorreu entre a sua morte e a descoberta do seu corpo resultou na deterioração ou perda de provas cruciais", salientou.

A descoberta do seu corpo em setembro obrigou D4vd a cancelar a sua digressão mundial.