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Os YouTubers estão a bater recordes de bilheteira. Isto pode mudar o futuro da produção cinematográfica

CNN , Brian Stelter
Há 1h e 30min
Renate Reinsve em "Backrooms" (Cortesia A24)
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Kane Parsons, de 20 anos, desenvolveu o projeto durante anos no seu canal do YouTube. Agora, "Obsession" chegou aos cinemas e já é líder nas bilheteiras

Dois dos filmes mais vistos atualmente nos Estados Unidos, “Backrooms” e “Obsession”, são da autoria de cineastas na casa dos vinte anos que aperfeiçoaram a sua arte no YouTube. Os seus filmes foram realizados com orçamentos relativamente baixos e promovidos online. 

Agora que estão a encher as salas de cinema com adolescentes e jovens adultos que raramente vão ao cinema, toda a Hollywood está a dar-lhes atenção e os especialistas preveem que os estúdios irão copiar este modelo de produção cinematográfica inúmeras vezes.

“Obsession”, realizado por Curry Barker, de 26 anos, estreou nos cinemas a 15 de maio. Filmado com cerca de 750.000 dólares (649 mil euros), este filme de terror com humor negro já arrecadou quase 150 milhões de dólares (130 milhões de euros) até à data, um retorno sobre o investimento de deixar qualquer um de boca aberta, de acordo com a Focus Features e a Blumhouse Productions.

Depois veio “Backrooms”, realizado por Kane Parsons, de 20 anos, que desenvolveu o projeto durante anos no seu canal do YouTube.

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Parsons tinha um orçamento maior — cerca de 10 milhões de dólares (8,7 milhões de euros) — e atores famosos como Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve e Mark Duplass. Mas ainda assim foi surpreendente ver “Backrooms” dominar tão completamente as bilheteiras no seu fim de semana de estreia.

O filme de terror psicológico conquistou o primeiro lugar nas bilheteiras do fim de semana, arrecadando cerca de 80 milhões de dólares (mais de 69 milhões de euros) na América do Norte e 120 milhões de dólares (104 milhões de euros) a nível mundial, com as vendas de bilhetes impulsionadas pela Geração Z.

O estúdio A24, que tem vindo a empenhar-se em promover jovens realizadores, diz que Parsons é agora o cineasta mais jovem da história de Hollywood a estrear um filme que alcançou o primeiro lugar nas bilheteiras do fim de semana.

Michael Johnston, Curry Barker, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter assistem a uma exibição de "Obsession", da Focus Features, no Hollywood Legion Theatre, a 11 de maio de 2026 (Foto: Frazer Harrison/Getty Images)
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Para a maioria dos filmes, o fim de semana de estreia é o mais lucrativo, com as vendas de bilhetes a diminuir a partir daí. Mas “Obsession” continua a crescer: a Focus Features afirma que “excluindo o Natal, ‘Obsession’ é o primeiro filme desde 1982 a registar um aumento nas receitas de bilheteira no segundo e terceiro fins de semana”.

Então, o que significa esta maré de sucesso? Bem, significa que os jovens estão realmente dispostos a comprar bilhetes de cinema se conhecerem e se identificarem com os talentos da era do YouTube. E significa que os estúdios de Hollywood vão tentar replicar o sucesso de “Obsession” e “Backrooms”, vasculhando sites de vídeo online em busca do próximo grande autor.

Pode até significar que alguns diretores de estúdio vão apostar um pouco mais em conceitos originais, em vez de franchises e sequelas previsíveis.

Duplass, que interpreta um cientista em “Backrooms”, disse num vídeo nas redes sociais que os dois filmes estavam a dar à indústria cinematográfica um “raio de esperança”. “Temos um exemplo de criadores a aperfeiçoar as suas obras, a publicá-las online e a construir uma audiência”, afirmou. “E agora as pessoas que controlam o dinheiro vão reparar neles, porque vêem o que conseguem fazer nas bilheteiras, através destes dois filmes que estão a ter um resultado acima do esperado.”

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Os produtores e agentes vêm construindo há algum tempo um canal de ligação entre o YouTube e Hollywood. E as robustas vendas de bilhetes no inverno passado para o filme autofinanciado do youtuber Mark Fischbach, “Iron Lung”, demonstraram o potencial de sucesso.

Ainda assim, como escreveu o argumentista Zack Stentz no X: “Parece um verdadeiro momento cultural no mundo do cinema, ver os Zoomers — que aperfeiçoaram a sua arte a fazer curtas no YouTube — a darem o salto para as longas-metragens, tal como os realizadores da MTV fizeram nos anos 80 e os jovens do Sundance nos anos 90.”

Steven Zeitchik, do Hollywood Reporter, consideraque os sucessos dos youtubers são “um sinal de instabilidade, se não os primeiros indícios do colapso de um sistema de estúdios baseado no legado”. Este momento, diz Zeitchik, é muito mais do que a descoberta de novos talentos. A plataforma YouTube, propriedade da Alphabet, torna os cineastas famosos, transmite os seus trabalhos, ajuda-os a estabelecer parcerias com marcas e dá-lhes um enorme megafone de marketing.

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“Este é um fenómeno gerado, impulsionado e controlado pelos criadores e pela maior empresa do mundo que os amplifica”, conclui.

Falando numa conferência do setor, o copresidente da Warner Bros. Motion Pictures A Warner Bros. (a empresa-mãe da CNN), Michael De Luca, disse que cineastas como Parsons, que “trabalhou em ‘Backrooms’ durante cinco anos”, estão “em diálogo com o seu público desde o início. Os seus subscritores têm uma influência direta em cada iteração destes projetos.” E, concluiu, “quando o filme chega ao público já passou por mil milhões de exibições-teste”.

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Temas: Curry Barker Kane Parsons Youtube Renate Reinsve Chiwetel Ejiofor
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