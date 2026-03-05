Curdos no Irão: quem são, onde vivem e porque querem a queda do regime

CNN , Lauren Kent e Nechirvan Mando
Há 1h e 45min
Mulheres vestidas com trajes tradicionais curdos tiram fotos durante um encontro público em Mahabad, Irão, em 28 de novembro de 2025. Mobina/Middle East Images/AFP/Getty Images

O povo curdo é um grupo étnico minoritário do Médio Oriente que não possui um Estado independente.

As estimativas da sua população variam entre 25 milhões e 45 milhões de pessoas em todo o mundo, com a maioria a viver numa região montanhosa que se estende por partes de Irão, Iraque, Turquia, Síria e Arménia. No entanto, não existem estatísticas oficiais precisas, já que muitos países da região não registam a etnia nos censos.

Cerca de metade dos curdos da região vive na Turquia, onde constituem a maior minoria étnica do país.

Após o colapso do Império Otomano, as potências aliadas propuseram a criação de um Estado curdo no que hoje é o leste da Turquia. Contudo, o plano acabou por ser abandonado depois de o novo governo turco o ter rejeitado.

A maioria dos curdos é muçulmana sunita, mas a população curda apresenta grande diversidade religiosa, cultural, social e política, além de vários dialetos.

Atualmente, no Irão, os curdos representam entre 8% e 17% da população, segundo estimativas do governo britânico. As regiões curdas no oeste do país têm, há muito, reivindicado maior autonomia ou independência, bem como melhores direitos.

A Amnistia Internacional e outras organizações de direitos humanos têm denunciado abusos generalizados contra os curdos no Irão. O ensino da língua curda é frequentemente restringido, alguns nomes curdos não podem ser oficialmente registados e ativistas curdos enfrentam detenções arbitrárias.

Grupos curdos iranianos armados têm combatido o regime durante décadas, operando a partir de bases na fronteira entre o Iraque e o Irão, onde contam com milhares de combatentes.

O que está a acontecer agora?

A CIA está a trabalhar para armar as forças curdas iranianas, com o objetivo de fomentar uma revolta popular no Irão, disseram à CNN várias fontes familiarizadas com o plano.

Desde o início da guerra, vários grupos curdos iranianos divulgaram declarações públicas a sugerir ações iminentes e a apelarem às forças militares iranianas para desertarem.

