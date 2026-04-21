Roubo em stand automóvel no Porto termina com assalto a farmácia em Gaia

Há 1h e 6min

Suspeitos estão em fuga

As autoridades estão a investigar dois assaltos ocorridos na madrugada desta terça-feira no Porto e em Vila Nova de Gaia que, ao que tudo indica, terão sido cometidos pelos mesmos suspeitos.

Tudo começou cerca das 04:00 na Rua Delfim Ferreira, no Porto, onde os suspeitos recorreram a arrombamento para entrar num stand automóvel. Do interior do stand foi furtado um veículo, um Cupra Tavascan, ainda sem matrícula.

Durante a fuga, os suspeitos embateram na viatura do vigilante do estabelecimento, que tinha entretanto chegado ao local.

O caso ganhou maior gravidade quando, pouco tempo depois, o mesmo veículo terá sido utilizado num novo crime, desta vez em Vila Nova de Gaia, na Rua Professora Rita Lopes Ribeiro. Três indivíduos assaltaram uma farmácia, partindo a montra do estabelecimento para aceder ao interior, de onde levaram diversos artigos.

As autoridades estão a investigar e procuram identificar os suspeitos, que continuam em fuga.

A PSP encontra-se no terreno a recolher provas e a analisar imagens de videovigilância que possam ajudar na identificação dos autores.