Recusar vaga nos cuidados continuados pode passar a ter um custo: Conselho de Ética propõe nova taxa semanal progressiva

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 42min
Idoso (GettyImages)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

REVISTA DE IMPRENSA | O organismo recomenda ainda que as vagas atribuídas não fiquem a mais de 90 minutos da residência do utente, de forma a preservar a proximidade com a família

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) defende a criação de um regime de transição para os doentes que, depois de receberem alta hospitalar, recusem a transferência para uma unidade da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), segundo o jornal Público.

Entre as propostas apresentadas está a aplicação de uma taxa semanal progressiva, descrita como uma medida “em prol da equidade”, que vigoraria até à aceitação da transferência. O organismo recomenda ainda que as vagas atribuídas não fiquem a mais de 90 minutos da residência do utente, de forma a preservar a proximidade com a família.

O parecer surgiu na sequência de um pedido feito, em fevereiro de 2025, pela então secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, preocupado com a permanência prolongada de doentes nos hospitais, apesar de já terem alta clínica e indicação para integração na RNCCI. Embora o pedido tenha perdido efeito com a queda do Governo, o CNECV decidiu avançar com a análise por considerar que se trata de um problema estrutural.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A diferença de custos entre os dois tipos de resposta também é significativa. Enquanto uma diária hospitalar ronda os 383 euros, o internamento numa unidade da RNCCI varia entre 87 e 120 euros, consoante a tipologia. A falta de camas na rede continua, contudo, a atrasar muitas transferências.

No final de maio, mais de 3.500 altas estavam por concretizar, das quais 1.358 devido à inexistência de vagas na RNCCI. A ministra da Saúde reconheceu no Parlamento que estes internamentos inapropriados estão a reduzir significativamente a capacidade de resposta do SNS.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cuidados continuados Taxa Conselho de Ética Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

SNS gastou mais de 135 milhões em radiologia, mas há quem tenha de viajar quase duas horas para fazer um exame

Há 25 min

Estudo alerta: portais das câmaras municipais portuguesas continuam vulneráveis a ataques informáticos

Há 1h e 26min

Recusar vaga nos cuidados continuados pode passar a ter um custo: Conselho de Ética propõe nova taxa semanal progressiva

Há 1h e 42min

Ministro garante notas dos exames na sexta-feira, mas escolas duvidam: “Temo que não possamos dar essa alegria aos nossos alunos”

Há 2h e 11min
Mais País

Mais Lidas

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

2 ago, 19:37

Transporta 49,5 quilogramas de explosivo e pode atingir 650 km/h: Rússia avança para a produção em série do novo míssil de cruzeiro S8000 Banderol

Ontem às 11:13

"Nunca tínhamos visto nada assim": Rússia abate "raro" drone português

Ontem às 19:18

Confirmadas as primeiras mortes num surto de ciclosporíase nos EUA

Ontem às 18:04

"Pagaram a Marrocos para invadir Espanha", acusa ex-apoiante de Trump. O projeto-lei aprovado há duas semanas que define Ceuta como "território marroquino"

Ontem às 13:52

Menino de dois anos encontrado com vida após várias horas desaparecido em Vila Franca de Xira

Ontem às 08:23

Três mulheres furtam supermercado no Porto e agridem funcionária para fugir

Ontem às 08:34

Discussão entre funcionários termina em esfaqueamento em restaurante no Porto

Ontem às 16:14

Mercadona despediu funcionário após contratar detetive para o seguir. Agora vai ter de readmiti-lo

Ontem às 17:06

Inspeção deteta irregularidades na Universidade Fernando Pessoa: 52 alunos podem ver as suas matrículas anuladas

Ontem às 07:22

Homem esfaqueado após desentendimento no trânsito no centro do Porto. Suspeito em fuga

Ontem às 15:56

Avião da TAP que ia para Boston obrigado a divergir para os Açores após declarar emergência

2 ago, 17:06