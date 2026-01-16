Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Carolina Resende Matos
Há 2h e 31min
Grávida

 

 

Mulher de 33 anos, de nacionalidade portuguesa e residente em Sintra, não terá informado os serviços clínicos de que se encontrava grávida e o companheiro afirmou desconhecer a gravidez

Uma mulher grávida deu à luz um bebé já sem vida na casa de banho do hospital CUF Tejo, em Lisboa, e terá tentado desfazer-se do corpo na sanita. Ao que a CNN Portugal apurou, a PSP foi acionada por volta das 2:30 para uma ocorrência no interior da unidade hospitalar.

De acordo com a informação disponível, a gestante deu entrada no hospital cerca da meia-noite, acompanhada pelo companheiro, queixando-se de fortes dores nas costas. Pouco tempo depois, dirigiu-se sozinha à casa de banho. Minutos mais tarde, chamou o companheiro para a ajudar.

Uma médica e uma enfermeira deslocaram-se de imediato ao espaço, onde encontraram o feto morto na sanita, já com o cordão umbilical cortado.

A mulher de 33 anos, de nacionalidade portuguesa e residente em Sintra, não terá informado os serviços clínicos de que se encontrava grávida e o companheiro afirmou desconhecer a gravidez. Atendendo ao tamanho e ao grau de formação do feto, os profissionais de saúde consideram que a gestação teria, pelo menos, cerca de 30 semanas.

A situação foi comunicada às autoridades e o caso transitou para a Polícia Judiciária, que esteve no local e abriu uma investigação para apurar todas as circunstâncias do ocorrido.

A mulher foi transportada para a MAC e está sob vigilância da PJ, a quem negou saber que estava grávida.

