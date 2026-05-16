Raúl Castro continua a ser o verdadeiro detentor do poder em Cuba e "esse é o grande problema neste momento"

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"Cuba sempre teve duas cabeças: uma mais visível, Fidel; mas a outra [Raúl] esteve sempre presente desde o início". E foi graças à dupla que o regime cubano sobreviveu até à queda da União Soviética em 1991, o seu principal aliado económico. "Geralmente, num regime totalitário, há sempre confrontos ou tensões internas. Em Cuba, isso não aconteceu", explica Sebastián Arcos, diretor do Instituto de Investigação Cubana da Universidade Internacional da Florida

Quando Raúl Castro, irmão do falecido Fidel Castro, se demitiu, em 2021, do cargo de primeiro-secretário do Partido Comunista de Cuba, a mais alta posição de poder na ilha, isso marcou o fim de quase seis décadas de domínio castrista.

O manto foi passado a Miguel Diaz Canel. Mas para muitos cubanos, Raúl continuou a exercer o que consideram uma espécie de "poder na sombra", pois afirmam que a sua presença e influência na política do país continuam sempre presentes.

Durante a sua despedida no encerramento do 8.º Congresso do Partido Comunista de Cuba, em abril de 2021, o general do exército avisou que, enquanto vivesse, estaria pronto, "com o pé no estribo", para defender Cuba socialista.

Nos anos seguintes, Raúl continuou a participar, ocasionalmente, em eventos centrais de celebração do triunfo da revolução cubana. Chegou mesmo a receber no Palácio Nacional alguns presidentes e líderes políticos de países aliados.

"A festa é apenas uma fachada. Diaz Canel não tem qualquer poder; o poder é de Raúl e das Forças Armadas que, para além de terem os canhões, têm as contas bancárias", diz Sebastián Arcos, diretor do Instituto de Investigação Cubana da Universidade Internacional da Florida.

Antes de deixar o cargo de primeiro secretário do partido, Raúl disse que partia "com a satisfação do dever cumprido" e que tinha confiança no futuro do país.

O ex-líder cubano Raúl Castro chega à marcha do 1º de maio em Havana, no dia 1 de maio. Getty

Hoje, esse futuro é cada vez mais incerto.

Após a captura, em janeiro, do Presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro, o Presidente dos EUA, Donald Trump, cortou o envio de petróleo venezuelano para Cuba. Trump ameaçou impor tarifas a outros países que venderam petróleo bruto a Cuba, provocando na ilha a pior crise energética da sua história recente.

A 13 de março, o Presidente Diaz Canel confirmou numa conferência de imprensa que as conversações mantidas com o Governo dos Estados Unidos para encontrar uma solução para o embargo imposto à ilha tinham sido conduzidas por Raúl e por ele próprio.

Mas, esta semana, veio a lume que o Departamento de Justiça dos EUA está a trabalhar no sentido de obter acusações criminais contra Raúl, disseram à CNN fontes familiarizadas com o assunto.

Embora o âmbito da investigação não seja claro, os procuradores federais examinaram uma série de possíveis acusações, incluindo algumas relacionadas com o facto de os militares cubanos terem abatido, em 1996, dois aviões pertencentes à organização cubano-americana de exilados Brothers to the Rescue.

Raúl, a sombra de Fidel

O político e primeiro-ministro cubano Fidel Castro ((1926- 2016) e o seu irmão, o político Raúl Castro, assistem ao tradicional desfile do Dia do Trabalhador na Praça da Revolução, a 1 de maio de 1978, em Havana, Cuba. Francois Lochon/Gamma Rapho/Getty Images

Enquanto Fidel era apresentado como um líder carismático, Raúl era visto como mais disciplinado e discreto.

A jornalista e escritora cubana Lissette Bustamante, exilada em Miami, conta no seu livro "Raúl Castro: Na sombra de Fidel" que, em 1986, perguntou ao militar, agora reformado, o que aconteceria quando Fidel morresse.

Raúl respondeu que nada seria igual nesse dia e que tudo seria diferente. Nasceu a 3 de junho de 1931, em Birán, na província de Holguín, no leste de Cuba.

Raúl é o mais novo de sete irmãos, entre os quais Fidel, que liderou o triunfo da revolução cubana em 1 de janeiro de 1959, acontecimento que marcou o fim da ditadura de Fulgencio Batista.

Desde muito jovem, seguiu os passos de Fidel. Embora ambos tivessem personalidades muito diferentes, estavam unidos pela política e pela ideia de transformar Cuba, que nos anos 50 tinha uma economia em crescimento, uma forte ligação aos EUA e profundas desigualdades sociais.

Juana Castro, que morreu no exílio em Miami, revela no seu livro "Fidel e Raúl, os meus irmãos: A História Secreta", a relação próxima entre os dois irmãos, que transcendia os laços de sangue. "Falavam durante horas e Raúl, o mais novo, ouvia com enorme atenção, quase sem pestanejar, as conversas políticas que Fidel lhe dava", escreveu.

Os dois partilharam alguns dos momentos chave que antecederam a vitória insurrecional: o assalto ao quartel de Moncada - pelo qual cumpriram dois anos de prisão - e o posterior exílio no México. Seguiu-se a expedição do Granma Yacht, à qual se juntariam mais tarde Ernesto "Che" Guevara e Camilo Cienfuegos.

Dois homens passam de bicicleta por um cartaz com a imagem do falecido líder cubano Fidel Castro, do antigo presidente Raúl Castro e do presidente Miguel Diaz Canel, em Havana, a 16 de fevereiro de 2026. Yamil Lage/AFP/Getty Images

Finalmente, na Sierra Maestra, Fidel confiou ao seu irmão Raúl o comando da "Segunda Frente Oriental", uma estrutura de guerrilha cujo papel foi decisivo no derrube de Batista, que abandonou o país a 1 de janeiro de 1959.

Três semanas mais tarde, Fidel anunciou publicamente que Raúl seria o seu sucessor no caso de "ter de morrer nesta luta" porque - como disse - tinha qualidades suficientes para o substituir.

Durante os primeiros anos da revolução, nomeou-o para vários cargos importantes, entre os quais o de ministro das Forças Armadas Revolucionárias, onde atingiu o posto de general do exército, a mais alta patente da instituição militar.

Arcos salienta que Raúl foi subestimado ao longo da sua vida por estar na sombra de Fidel, o rosto público do regime. "Ele era mais tímido, menos visível". Era, de facto, o principal elo de ligação com a União Soviética.

Consolidação do poder

Raúl consolidou-se como a figura com mais poder na ilha depois de Fidel.

"Cuba sempre teve duas cabeças: uma mais visível, Fidel; mas a outra esteve sempre presente desde o início", observa Arcos, que acredita que esta dupla permitiu ao regime sobreviver até à queda da União Soviética em 1991, o seu principal aliado económico.

Acrescenta que, quando Fidel teve de transferir o poder por razões de saúde, em julho de 2006, a transição foi suave. "Geralmente, num regime totalitário, há sempre confrontos ou tensões internas. Em Cuba, isso não aconteceu".

O edifício do "Grupo de Administracion Empresarial SA" (GAESA) é fotografado em Havana a 7 de maio de 2026. Yamil Lage/AFP/Getty Images

Em 24 de fevereiro de 2008, Raúl foi eleito presidente do país pela Assembleia Nacional, depois de Fidel se ter demitido dos seus cargos de presidente do Conselho de Estado e de "Comandante em Chefe". Em 2011, o Partido Comunista de Cuba, o mais alto órgão político do país e o único partido legal, ratificou a sua nomeação para o cargo.

A partir desse cargo, promoveu algumas reformas no seio do Partido Comunista, como a limitação do tempo de exercício de cargos políticos e de Estado a dois mandatos consecutivos de cinco anos, com o objetivo de promover uma mudança geracional na liderança, que até então estava sob o controlo dos Castros.

As medidas foram consideradas históricas por alguns, mas para aqueles que exigiam mudanças políticas mais profundas, eram insuficientes.

Durante o seu governo, foram também implementadas algumas reformas económicas que abriram espaços para o sector privado num sistema altamente centralizado, entre as quais o autoemprego, conhecido como "cuentapropistas", que permitiu a muitos cubanos trabalhar de forma independente.

Relações turbulentas

Enquanto as reformas incipientes em Cuba avançavam, Havana e Washington iniciaram relações diplomáticas após meio século de confrontos.

Em 1 de julho de 2015, o então Presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou o restabelecimento das relações diplomáticas entre Havana e Washington e a reabertura das embaixadas em ambas as cidades.

Oito meses mais tarde, Obama visitou a ilha para se encontrar com Raúl e formalizar uma série de acordos que incluíam o reinício de voos comerciais diretos, viagens de cruzeiro entre os Estados Unidos e a ilha e um aumento gradual das trocas comerciais, entre outros.

O Presidente dos EUA, Barack Obama, é recebido pelo Presidente cubano Raúl Castro no Grande Teatro de Havana, em março de 2016 (Pool)

Piscina Durante esse encontro, Raúl exigiu o levantamento do embargo, enquanto o seu homólogo americano, que também se reuniu com figuras da dissidência cubana, apelou ao progresso dos direitos humanos e da liberdade de expressão.

No entanto, de acordo com Arcos, esses acordos foram-se desvanecendo com o tempo. "Para o regime, abrir a economia, liberalizar o mercado e permitir a propriedade privada seria um suicídio. Para Raúl Castro, isso é um anátema".

Ricardo Pascoe Pierce, que foi embaixador do México em Cuba, tem outra versão: "A proposta de Raúl era abrir a economia, mas manter o controlo político. Mas Fidel rejeitou-o não por razões ideológicas, mas porque estava furioso por ter sido o seu irmão e não ele a conseguir um acordo com os Estados Unidos".

Fidel, que não se encontrou com o então presidente americano, não partilhava o otimismo que a visita tinha gerado entre muitos cubanos.

"Não precisamos que o império nos dê nada", escreveu Fidel, num editorial intitulado "Irmão Obama", publicado no jornal Granma, o órgão oficial do PCC, alguns dias depois do encontro de Obama com o seu irmão em Havana. "Obama pensou que mudando a política dos Estados Unidos em relação a Cuba, o problema da ilha seria resolvido, e enganou-se. O trabalho por conta própria foi legalizado em 2010 e progrediu até 2014, quando ocorreu a abertura com Obama", diz Arcos.

No entanto, de acordo com o cientista político cubano Sebastián Arcos, a partir de 2015, Raúl começou a concentrar o poder económico nas mãos dos militares através do grupo GAESA.

Um navio navega na baía de Havana, perto da refinaria de petróleo Nico Lopez, depois de os Estados Unidos O Presidente Donald Trump prometeu impedir que o petróleo e o dinheiro da Venezuela cheguem à ilha a 12 de janeiro de 2026. Norlys Perez/Reuters

Raúl Castro discursa, a 1 de janeiro de 2019, durante a celebração do 60.º aniversário da Revolução Cubana no cemitério de Santa Ifigénia, em Santiago de Cuba. Yamil Lage/Pool/Reuters

Atualmente, o Grupo de Administração de Empresas (GAESA), um conglomerado criado em 1995 e controlado por Raúl e pelo exército, cobre tudo, desde hotéis, lojas e venda de produtos a alfândegas e portos em toda a ilha.

A administração Trump aumentou este ano a pressão sobre Cuba, impondo novas sanções contra a GAESA.

"Estas sanções fazem parte da ampla campanha da administração Trump para enfrentar as ameaças à segurança nacional colocadas pelo regime comunista em Cuba e para responsabilizar esse regime e aqueles que lhe dão apoio financeiro e material", declarou o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, aquando do anúncio.

Raúl é uma figura chave nas atuais negociações entre Washington e Havana.

Na quinta-feira, o governo cubano disse estar "disposto a ouvir" a oferta de 100 milhões de dólares em ajuda humanitária feita pelos EUA, embora tenha sublinhado que não dispõe de pormenores específicos sobre a proposta do Departamento de Estado.

O ex-embaixador Pascoe acredita que Raúl poderia aceitar um acordo semelhante ao alcançado com Obama em 2016, mas observa que Trump e Rubio não procuram apenas a abertura económica, mas também uma mudança no sistema político cubano.

"Esse é o grande problema neste momento", conclui.