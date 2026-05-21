Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Cuba condena acusação dos EUA contra Raúl Castro

Agência Lusa , TFR
Há 27 min
Raúl Castro (Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As autoridades da ilha classificaram como ilegítima a acusação contra “o líder da Revolução Cubana”

O Governo de Cuba condenou a acusação dos Estados Unidos contra o ex-presidente cubano Raúl Castro relativamente ao ataque a duas avionetas pelas forças da ilha que causou quatro mortos há trinta anos.

“O Governo dos Estados Unidos carece de legitimidade e jurisdição para levar a cabo esta ação. Trata-se de um ato desprezível e infame de provocação política, que assenta na manipulação desonesta do incidente que levou ao derrube sobre o espaço aéreo cubano, em fevereiro de 1996”, apontou o Governo de Cuba numa declaração divulgada na quarta-feira.

Havana assinalou ainda que Washington “omite, entre outros detalhes, as múltiplas denúncias formais apresentadas por Cuba naquele período junto do Departamento de Estado, da Administração Federal de Aviação dos EUA e da Organização da Aviação Civil Internacional, sobre as mais de 25 violações graves e deliberadas do espaço aéreo” da ilha por parte da organização anti-castrista Hermanos al Rescate, sediada em Miami.

A resposta cubana “constituiu um ato de legítima defesa, amparado pela Carta das Nações Unidas, pela Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional de 1944 e pelos princípios de soberania aérea e proporcionalidade”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Os Estados Unidos, que foram vítimas do uso da aviação civil para fins terroristas, não permitem nem permitiriam a violação hostil e provocadora de aeronaves estrangeiras sobre o seu território e atuariam, como já demonstraram, com recurso à força”, acrescentou.

O Governo cubano considerou ainda de “grande cinismo” que “formule esta acusação o mesmo Governo que assassinou cerca de 200 pessoas e destruiu 57 embarcações em águas internacionais das Caraíbas e do Pacífico, longe do território dos Estados Unidos, com o uso desproporcionado da força militar, por supostos vínculos com operações de narcotráfico nunca demonstrados”.

As autoridades da ilha classificaram igualmente como ilegítima a acusação contra “o líder da Revolução Cubana” – Raúl Castro –, atribuindo-a a “tentativas desesperadas de elementos anti-cubanos de construir uma narrativa fraudulenta” contra a ilha mediante o reforço de “medidas coercivas unilaterais”, bem como o bloqueio energético aplicado desde janeiro e as ameaças de agressão armada.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A acusação contra Castro, de 94 anos e irmão mais novo de Fidel Castro (1926-2016), surgiu numa altura de crescente pressão da Administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Governo cubano, que inclui um bloqueio petrolífero imposto há cinco meses e uma ampliação das sanções económicas contra a ilha.

Trump impôs um bloqueio petrolífero à ilha, reforçou as ameaças de “tomar o controlo” do país e ampliou as sanções contra a liderança cubana e o conglomerado empresarial militar Gaesa, responsável por cerca de 40% do produto interno bruto (PIB) da ilha, segundo as estimativas mais conservadoras.

Estas ações, somadas à captura em janeiro em Caracas do líder venezuelano Nicolás Maduro, aliado fundamental de Cuba, aprofundaram a crise económica e humanitária que a ilha enfrenta, desabastecida de crude e com problemas energéticos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cuba Raúl Castro EUA Condenação
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Como uma acusação pode levar a uma guerra entre os EUA e Cuba

Há 24 min

Mais que um ajuste histórico: EUA acabam de tomar uma decisão que abre portas para fazerem em Cuba "o que fizeram na Venezuela"

Ontem às 20:53

Raúl Castro oficialmente acusado pelos EUA por caso ocorrido há 30 anos

Ontem às 16:32

Família Trump fica livre de o Fisco investigar as suas finanças passadas

Ontem às 11:29
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

Ontem às 09:54

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

Ontem às 20:49

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

Ontem às 15:36

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

Ontem às 17:01

"Basta uma fotografia": Governo avança com apoio até 1.500 euros por hectare para limpeza florestal

Ontem às 07:42

Apenas 20% dos protetores solares testados são seguros e eficazes

19 mai, 09:35

Rapto violento no Grande Porto: vítimas foram agredidas e forçadas a assinar dívida

Ontem às 12:05

A Rússia está a perder na Ucrânia. Xi já se apercebeu disso e Trump também o devia fazer

Ontem às 09:12

"Senhor comissário, fala Duarte Lima": a chamada inédita que reacende o mistério da morte de Rosalina Ribeiro

19 mai, 21:06

Duas crianças de 3 e 5 anos encontradas sozinhas numa estrada entre a Comporta e Alcácer do Sal

Ontem às 12:10

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Assaltos, cobre furtado e eletricidade roubada: megaoperação da GNR faz cinco detidos

Ontem às 11:18