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Morreu Ramiro Valdés, herói da revolução cubana

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 39min
Ramiro Valdés (Arquivo AP)
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Combateu ao lado de "Che Guevara" e integrou os governos de Fidel Castro e Raúl Castro e foi responsável pela criação do serviço de informações de Cuba

Ramiro Valdés, aclamado como herói da revolução cubana e um dos últimos comandantes da revolução de Fidel Castro, morreu aos 94 anos, anunciou este domingo o presidente Miguel Díaz-Canel. 

"O desaparecimento físico do comandante da revolução, Ramiro Valdés Menéndez, causa-me uma profunda tristeza, como a de um pai", escreveu Díaz-Canel no X. "Cada momento da vida do comandante Ramiro foi caracterizado pela sua absoluta lealdade aos governos de Fidel e Raúl e aos seus companheiros de luta."

Nascido numa família pobre da província de Artemisa, no oeste de Cuba, a 28 de abril de 1932, Ramiro Valdés Menéndez foi um dos poucos sobreviventes, juntamente com o irmão de Fidel, Raúl, da expedição Granma de 1956, quando os Castro e outros rebeldes partiram do exílio no México rumo a Cuba para derrubar o ditador Fulgencio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. O ataque marcou o início de uma guerra de guerrilha que, mais de dois anos depois, varreria Batista do poder e inauguraria mais de seis décadas de socialismo. Valdés era o segundo em comando de uma coluna de guerrilha liderada pelo argentino Ernesto "Che" Guevara.

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Foi um dos membros fundadores do Partido Comunista Cubano e teve uma longa carreira nos governos de Fidel Castro e Raúl Castro, tendo desempenhado duas vezes as funções de ministro do Interior e uma vez de vice-presidente.

Enquanto ministro do Interior, na década de 1960, criou o que viria a ser o temido serviço de informação estatal G2 de Cuba. "Ninguém se movia sem que a segurança soubesse, e isso permitiu-nos infiltrar organizações contrarrevolucionárias", disse, numa rara entrevista à TV estatal cubana em 2018.

Conhecido pelo seu bigode branco e uniforme militar verde, Valdés foi aclamado como "herói da República" pela sua participação na revolução.

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Temas: Cuba Ramiro Valdés Fidel Castro Revolução Cubana Che Guevara
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