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Levantamento do bloqueio pelos EUA seria forma "mais simples" de ajudar Cuba, afirma Díaz-Canel

Agência Lusa , PF
Há 1h e 6min
Miguel Díaz-Canel (Associated Press)

Cuba está submetida desde o final de janeiro a um bloqueio energético dos Estados Unidos e enfrenta há semanas cortes prolongados de eletricidade

O presidente de Cuba afirmou esta quinta-feira que a suspensão do bloqueio norte-americano seria a forma "mais simples" de ajuda ao país, após Washington disponibilizar uma doação de 100 milhões de dólares (85,6 milhões de euros).

"Seria possível atenuar os danos de forma mais simples e rápida levantando ou aliviando o bloqueio, uma vez que é de conhecimento público que a situação humanitária [da ilha] é calculada e provocada friamente" por Washington, afirmou Miguel Díaz-Canel na rede social X.

Cuba está submetida desde o final de janeiro a um bloqueio energético dos Estados Unidos e enfrenta há semanas cortes prolongados de eletricidade, para crescente desespero dos seus habitantes.

Perante a proposta de 100 milhões de dólares em "assistência humanitária direta ao povo cubano" reiterada por Washington, também esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, Bruno Rodríguez, afirmou que as autoridades da ilha estão "dispostas a ouvir as características da oferta e a forma como se concretizaria".

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"Pela primeira vez, o governo dos EUA formaliza de maneira pública, através de um comunicado do Departamento de Estado, uma oferta de ajuda a Cuba avaliada em 100 milhões de dólares", reconheceu o chefe da diplomacia cubana nas suas redes sociais.

"Estamos dispostos a ouvir as características da oferta e a forma como se concretizaria", afirmou Rodriguez, salientando que espera que aquele apoio "seja livre de manobras políticas e de tentativas de aproveitar as carências e a dor de um povo sob cerco".

Por seu turno, Miguel Díaz-Canel assinalou que, se existe "verdadeiramente" disposição do Governo dos Estados Unidos para "proporcionar ajuda nos montantes que anuncia e em plena conformidade com as práticas universalmente reconhecidas para a ajuda humanitária, não encontrará obstáculos nem ingratidão da parte de Cuba".

"As prioridades" da ilha são “mais do que evidentes: combustíveis, alimentos e medicamentos", frisou.

O Departamento de Estado norte-americano anunciou na quarta-feira em comunicado que reiterava a sua oferta de 100 milhões de dólares em "assistência humanitária direta ao povo cubano, a qual seria distribuída em coordenação com a Igreja Católica e outras organizações humanitárias independentes e confiáveis".

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A nota assinalava, além disso, que a decisão de receber essa assistência cabe agora ao Governo cubano que pode "aceitar a oferta ou rejeitar uma ajuda vital e crucial" para a ilha.

O chefe da diplomacia cubana qualificou ainda como "incongruência a aparente generosidade de parte de quem submete o povo cubano a um castigo coletivo por meio da guerra económica".

Temas: Cuba Miguel Díaz-Canel Estados Unidos
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