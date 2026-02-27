FC Porto
90'+4'
2 - 1
Arouca
Sporting
20:45
0 - 0
Estoril

Trump admite "tomada amigável" de Cuba. Há conversações secretas em andamento

António Guimarães
Há 32 min
Marco Rubio e Donald Trump (Evan Vucci/AP)

Com ascendência cubana, é Marco Rubio que está a liderar todo o processo

Neutralizada a Venezuela de Nicolás Maduro, os Estados Unidos continuam com aquilo a que alguns já chamaram de doutrina “Donroe” bem presente, numa alusão às pretensões do presidente norte-americano em dominar todo continente.

No comentário mais recente nesse mesmo sentido, Donald Trump sugeriu que os Estados Unidos podem realizar uma “tomada amigável” de Cuba, não esclarecendo o que isso significa exatamente.

O assunto está, por agora, a ser lidado por um dos mais interessados, o secretário de Estado Marco Rubio, que tem origens cubanas e está a lidar com a situação a um “nível muito elevado”.

"O governo cubano está a falar connosco e estão num grande problema", referiu Donald Trump.

"Não têm dinheiro. Não tem nada, neste momento, mas estão a falar connosco, talvez haja uma tomada amigável de Cuba", reiterou, lembrando que se fala de Cuba desde que ele próprio era criança.

Com efeito, Cuba será dos mais antigos inimigos dos Estados Unidos, nomeadamente a nível ideológico, com o pico dessa rivalidade a ser atingido durante a crise dos mísseis de 1962.

Agora, Donald Trump olha para a frente, admitindo que vê a entrada em Cuba como possível, ainda que não ao estilo da Venezuela, onde as forças especiais norte-americanas entraram para capturar o líder, Nicolás Maduro.

De acordo com a Axios, Marco Rubio tem mantido conversações secretas com o neto do antigo líder cubano Raúl Castro, numa tentativa de fazer algo semelhante com o que aconteceu em relação a Delcy Rodríguez, que foi interagindo com os Estados Unidos antes da operação em Caracas.

Temas: Cuba EUA Donald Trump Estados Unidos Marco Rubio

E.U.A.

Trump admite "tomada amigável" de Cuba. Há conversações secretas em andamento

Há 32 min
03:19

"Bill Clinton deve contar tudo aquilo que sabe, mas há muitas mais figuras que devem ser chamadas"

Há 1h e 15min
02:32

Caso Epstein "está a tornar-se um caso político quando devia ser um caso de Justiça"

Hoje às 14:06

Passou "50 a 100 vezes" de carro pela casa de Nancy Guthrie: polícia deteve suspeito

Hoje às 13:47
Mais E.U.A.

Mais Lidas

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

Ontem às 16:32

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Ontem às 06:53

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

Ontem às 22:00

Grande empresa norte-americana vai despedir 40% dos funcionários. O motivo: Inteligência Artificial

Hoje às 00:02

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

25 fev, 21:37

Conseguiu outra vez: russa que embarcou sem bilhete para Paris apanhada em caso igual - desta vez foi de Newark para Milão

Ontem às 20:40

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

25 fev, 18:52

Da "pobreza dramática" em Portugal à homenagem de Obama: este é o português que agora é alvo do FBI

Hoje às 08:00

A arrogância dos EUA pode levar a uma catástrofe no Irão

Ontem às 19:35

Descida de juros volta a fazer cair prestação a pagar ao banco, mas há quem tenha a fatura agravada

Hoje às 07:00

Sorteio feito: Sporting contra o Bodø/Glimt - se passar tem Arsenal, Leverkusen, Atleti, Spurs, Barça e Newcastle no caminho

Hoje às 11:12

Um dia a casa cai-nos em cima. Porque andam prédios a vir abaixo sozinhos?

Hoje às 09:29