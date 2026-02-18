Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

Há 2h e 11min

Sem ajuda externa, Cuba poderá estar a atravessar o momento mais profundo de incerteza económica que os habitantes da ilha enfrentaram em décadas, se não ao longo de toda a sua vida

Mandy Pruna recorda com um sorriso nostálgico a vaga de viajantes norte-americanos que chegou a Cuba depois de o então presidente dos EUA, Barack Obama, ter restabelecido relações diplomáticas com a ilha em 2015.

Pruna e o seu Chevrolet vermelho vivo de 1957 estavam constantemente requisitados e ele diz que inúmeros visitantes, incluindo celebridades como Will Smith, Rihanna e Kim Kardashian, pagaram quantias elevadas – pelo menos para os padrões cubanos – para fazer passeios em carros clássicos com ele.

O seu Chevy foi um dos três automóveis americanos antigos escolhidos por diplomatas dos EUA para figurarem em segundo plano na cerimónia de hasteamento da bandeira na Embaixada dos EUA em Havana, que marcou o restabelecimento oficial das relações entre os dois países após décadas de profunda animosidade.

“Todos os setores da sociedade beneficiaram disso”, disse Pruna, referindo-se à breve melhoria das relações. “Via-se pessoas a pintar as casas, a abrir novos negócios. Para mim foi fantástico. Foi a melhor época para o turismo em Cuba.”

Agora, Cuba poderá estar a atravessar o momento mais profundo de incerteza económica que os habitantes da ilha enfrentaram em décadas, se não ao longo de toda a sua vida.

Através de ação militar na Venezuela e de ameaças de tarifas sobre o México, a administração de Donald Trump cortou o fluxo de petróleo para Cuba, tentando pressionar a ilha governada por comunistas a realizar reformas políticas e económicas significativas.

Cuba não parece ter aliados dispostos a fornecer as centenas de milhões de dólares em combustível necessários para manter a economia a funcionar.

O pouco petróleo que resta na ilha está a esgotar-se.

A dupla perda de combustível e de turistas para pessoas como Pruna tem sido catastrófica.

“Preciso de gasolina para poder trabalhar, preciso de turistas para poder trabalhar”, afirmou.

Mandy Pruna e o seu Chevrolet vermelho brilhante de 1957 estavam em constante procura durante um afluxo temporário de viajantes americanos há uma década. CNN

À medida que a crise se prolonga, a vida vai lentamente paralisando nesta ilha com quase 10 milhões de habitantes.

As aulas foram suspensas em muitas escolas e trabalhadores colocados em licença para poupar energia. Hotéis quase vazios encerraram e voos provenientes da Rússia e do Canadá foram cancelados por falta de combustível de aviação suficiente para voos internacionais mais longos.

O Reino Unido e o Canadá alertaram os seus cidadãos para evitarem viagens não essenciais a Cuba.

Na semana passada, os organizadores cancelaram o festival anual de charutos Habanos, que gera milhões de dólares em receitas. A Sherritt International anunciou na terça-feira que está a suspender as operações de mineração de níquel e cobalto em Cuba devido à escassez de combustível.

Muitos hospitais geridos pelo Estado reduziram serviços e a falta de combustível e de camiões do lixo operacionais levou à acumulação de resíduos em bairros inteiros.

Em quase todas as esquinas, as conversas centram-se nos cortes de eletricidade e na sua duração. À noite, em Havana, as estrelas são frequentemente visíveis com clareza, já que grande parte da cidade fica mergulhada numa escuridão quase total.

A administração Trump afirma que o governo cubano precisa finalmente de abrir a economia centralizada da ilha antes que esta colapse.

“Não há petróleo, não há dinheiro, não há nada”, disse Trump aos jornalistas na segunda-feira, acrescentando que o secretário de Estado, Marco Rubio, está a liderar os esforços para negociar com altos responsáveis cubanos.

Rubio, cubano-americano e opositor de longa data do governo cubano, afirmou anteriormente que a única coisa que pretende discutir com a liderança comunista da ilha é quando esta abandonará o poder.

“Este é um regime que sobreviveu quase inteiramente à base de subsídios – primeiro da União Soviética, depois de (o antigo Presidente venezuelano) Hugo Chavez”, disse Rubio na semana passada durante a Conferência de Segurança de Munique. “Pela primeira vez, não recebe subsídios de ninguém, e o modelo ficou a nu.”

Pessoas jogam dominó na rua durante um apagão em Havana, a 10 de setembro. Yamil Lage/AFP via Getty Images

Após tantos anos a viver no limiar do colapso económico, uma crise humanitária poderá estar iminente para Cuba.

Já a maior parte dos alimentos consumidos pelos cubanos é importada, após décadas de políticas agrícolas desastrosas do governo.

Essa frágil tábua de salvação está, contudo, em risco, já que políticos cubano-americanos anti-Castro apelaram a um corte total da assistência dos EUA.

“Este é o momento de parar tudo: nada de mais turismo, nada de mais remessas, nada de mais mecanismos que continuem a financiar e sustentar a ditadura”, afirmou a congressista republicana da Florida Maria Elvira Salazar, antiga jornalista da CNN en Español.

“É devastador pensar na fome de uma mãe, numa criança que precisa de ajuda imediata. Ninguém é indiferente a essa dor. Mas esse é precisamente o dilema brutal que enfrentamos como exilados: resolver o sofrimento a curto prazo ou libertar Cuba para sempre”, disse Salazar.

As pessoas observam o petroleiro Ocean Mariner, de Monróvia, chegar à baía de Havana a 9 de janeiro. Ramon Espinosa/AP

Algumas empresas do setor privado que importam alimentos dos EUA já suspenderam operações, afirmando não conseguir manter os produtos refrigerados durante os cortes diários de eletricidade.

Perante o agravamento das carências, o Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, apelou à população para “resistir de forma criativa” e adotar uma mentalidade de tempo de guerra.

“Comeremos o que pudermos produzir em cada local. Se houver menos combustível, então os alimentos não poderão sair de alguns municípios para outros”, afirmou Diaz-Canel numa intervenção televisiva em janeiro.

Nos “agro-mercados” de Havana, onde se vende a pequena seleção de alimentos produzidos na ilha, algumas pessoas alertaram para a crescente dificuldade em transportar frutas e legumes do campo para a capital.

“Estamos a pagar duas, três vezes mais para reabastecer e manter as pessoas satisfeitas”, disse Anayasi, vendedora de alimentos que não quis revelar o apelido por estar a criticar a deterioração da situação económica. “Não há comida. O impacto será terrível. Não teremos nada.”

O motorista de carros clássicos Mandy Pruna disse estar a ponderar emigrar para Espanha com a família. Após 20 anos a ganhar bem a transportar turistas no seu Chevy, já não vê futuro na sua terra natal.

“Tudo é incerto neste momento. Não há combustível. Não sabemos se haverá e como o vamos pagar”, afirmou. “Se tiver de pagar a gasolina em dólares, como recupero esse dinheiro se não há turismo?”

Nessa mesma manhã, contou Pruna, tinha suspendido a licença para trabalhar como motorista de carros clássicos.