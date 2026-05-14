Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Governo de Cuba admite cortes de energia até 22 horas por dia em Havana

Agência Lusa , TFR
Há 35 min
Apagão em Cuba (Ramon Espinosa/AP)

Desde janeiro que Washington pressiona Cuba para abrir significativamente a economia e reformar o seu sistema político

O Governo de Cuba reconheceu que a situação do sistema elétrico da ilha é crítica e tem provocado apagões em Havana que ultrapassam as 22 horas por dia.

Na quarta-feira, o ministro da Energia e Minas, Vicente de la O Levy, destacou numa declaração lida na televisão pública que a principal causa da crise energética em Cuba é "fundamentalmente o bloqueio energético intransponível".

Desde janeiro que Washington pressiona Cuba para abrir significativamente a economia e reformar o seu sistema político, aplicando novas sanções e fazendo até ameaças de intervenção militar.

De entre as medidas impostas pelos EUA a Cuba, destaca-se o embargo petrolífero, que praticamente impediu a chegada de crude importado à ilha, a par da mais recente ronda de sanções, com medidas secundárias de natureza extraterritorial.

"Um bloqueio energético que se junta a um bloqueio que já durava há muitos anos, e que agravou e sobrecarregou ainda mais a situação económica e energética do país", disse O Levy.

O ministro recordou que, desde janeiro e até há algumas semanas, "Cuba não recebeu um único navio com combustível" e considerou esta "a principal causa das longas horas de apagões".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Levy afirmou que a única excepção foi um petroleiro russo que trouxe uma doação de 100 mil toneladas de crude em abril, o que permitiu reduzir os apagões, e que mesmo em Havana houve "vários dias sem interrupções".

Mas o ministro salientou que a melhoria foi "uma miragem temporária", pois o crude russo já foi usado até ao início de maio, deixando o sistema elétrico cubano "sem reservas de combustível".

"Estamos a enfrentar temperaturas mais elevadas, e a rede elétrica está a funcionar apenas com centrais termoelétricas, a [geradora de energia] Energás e parques solares fotovoltaicos", acrescentou O Levy.

O ministro não abordou a situação nas outras províncias, onde há meses que a situação é muito pior do que na capital.

Horas antes, o Governo norte-americano ofereceu ajuda humanitária adicional no valor de 100 milhões de dólares (85 milhões de euros) a Cuba, enquanto as autoridades cubanas denunciaram a crise no país como resultado da "guerra económica" e do bloqueio energético impostos por Washington.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defendeu Cuba nas redes sociais, afirmando que, apesar das "brutais medidas de estrangulamento económico e energético decretadas pelos Estados Unidos, Cuba se mantém de pé” e “não é um Estado falhado".

Também na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, Bruno Rodríguez, advertiu que uma agressão militar dos Estados Unidos à ilha provocaria uma “catástrofe humanitária”, além de um “banho de sangue” para ambos os países.

Em 02 de maio, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que iria assumir o controlo de Cuba “quase imediatamente”, acrescentando que tal acontecerá assim que a guerra contra o Irão terminar.

Temas: Cuba EUA Cortes de energia Crise Havana
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Xi acenou com uma metáfora militar para dizer que é melhor que China e EUA sejam amigos. Trump está deliciado com as crianças

Há 3h e 9min

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

Ontem às 22:24

Um mundo cansado da guerra vira os olhos para Pequim e para um confronto entre dois grandes rivais

Ontem às 22:00
02:23

Trump acusa New York Times de "encorajar" o Irão

Ontem às 21:13
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Jogo do título: Al Nassr 1-1 Al Hilal (resultado final)

12 mai, 19:08

"Olho por olho": Arábia Saudita lançou vários ataques secretos contra o Irão

Ontem às 13:11

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

Ontem às 20:13

Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung

12 mai, 16:23

Cruzeiro com mais de 1.700 pessoas retido em Bordéus após morte de passageiro e suspeita de epidemia de gastroenterite

Ontem às 12:31

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

11 mai, 07:00

Estes museus vão ter entrada gratuita durante o fim de semana e segunda-feira

12 mai, 14:18

NATO ativa alertas e Ucrânia diz que está "em curso" um dos maiores ataques da Rússia

Ontem às 16:50

Bancos obrigados a devolver quase nove milhões de euros cobrados indevidamente

Ontem às 08:58

"Vários disparos" em pleno tribunal: arguido detido por tentativa de homicídio consegue fugir antes de audiência em Ponte de Sor

Ontem às 17:45