EUA intensificam pressão sobre Cuba com visita diplomática de alto nível e ameaças militares

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Uma delegação de alto nível dos Estados Unidos reuniu-se com autoridades cubanas numa visita rara, enquanto a administração Trump reforça a pressão económica e política sobre Havana e volta a admitir cenários de ação militar

Uma delegação dos Estados Unidos reuniu-se com responsáveis do governo cubano em Cuba, enquanto a administração Trump intensifica os seus esforços para pressionar Havana a chegar a um acordo, ao mesmo tempo que continua a exercer o seu estrangulamento económico sobre a ilha.

Trata-se de uma das visitas de mais alto nível de responsáveis norte-americanos em cerca de uma década e ocorre enquanto o Presidente Donald Trump continua a levantar a possibilidade de uma ação militar. Surge também num momento em que a crise económica de Cuba se agrava, devido a restrições severas impostas pelos EUA, incluindo no fornecimento de combustível. Entretanto, o Presidente cubano tem feito apelos cada vez mais desafiantes para resistir a uma agressão militar dos EUA.

A delegação de alto nível do Departamento de Estado, que visitou a ilha nas últimas semanas, sublinhou que o tempo está a esgotar-se para Havana "implementar reformas-chave apoiadas pelos EUA antes de as circunstâncias piorarem de forma irreversível", disse um responsável do Departamento de Estado à CNN.

Foi a primeira vez que uma aeronave do governo dos EUA aterrou em Cuba — fora da base norte-americana de Guantánamo — desde 2016, quando o antigo Presidente Barack Obama visitou o país no âmbito de uma tentativa de alargar as relações com Havana.

Segundo o responsável do Departamento de Estado, a delegação norte-americana destacou "a necessidade de Cuba realizar reformas económicas e de governação significativas para reforçar a competitividade, atrair investimento estrangeiro e permitir o crescimento liderado pelo setor privado".

Foram discutidas propostas para levar o serviço de internet por satélite Starlink, de Elon Musk, para Cuba, bem como propostas para compensar cidadãos e empresas dos EUA "por ativos e propriedades confiscadas" - algo que seria provavelmente bem recebido pela diáspora cubana nos Estados Unidos.

A delegação apresentou exigências para que o governo cubano liberte presos políticos e aumente as "liberdades políticas" da população, disse o responsável do Departamento de Estado. Expressaram também preocupações “sobre serviços de inteligência estrangeiros, militares e grupos terroristas a operar com autorização do governo cubano a menos de 100 milhas da pátria americana”, acrescentou.

O responsável recusou-se a fornecer detalhes sobre os membros da delegação, referindo apenas que um alto funcionário do Departamento de Estado se reuniu em separado com o neto de Raúl Castro durante a visita.

Na segunda-feira, um alto responsável cubano confirmou que foi "recentemente realizada" uma reunião entre delegações cubanas e norte-americanas na ilha.

Em declarações à comunicação social estatal, Alejandro García del Toro descreveu a reunião como "respeitosa e profissional" e afirmou que "eliminar o bloqueio energético ao país foi uma prioridade máxima para a nossa delegação".

No final de março, a administração Trump permitiu a entrada em águas cubanas de um petroleiro de bandeira russa, quebrando o bloqueio de combustível, afirmando: "Eles têm de sobreviver." A Casa Branca disse depois que isto "não representava uma mudança de política". Ainda assim, o bloqueio geral tem limitado significativamente a ilha.

Entretanto, Trump sugeriu repetidamente que os EUA poderão recorrer a ação militar contra Havana, na sequência do que descreveu como um importante sucesso militar contra Nicolás Maduro, na Venezuela.

“Em janeiro, os nossos guerreiros voaram diretamente para o coração da capital venezuelana, capturaram o fora-da-lei ditador Nicolás Maduro e trouxeram-no para enfrentar a justiça americana”, afirmou Trump num evento na sexta-feira. “E muito em breve, esta grande força trará um dia há 70 anos à espera. Chama-se um novo amanhecer para Cuba.”

O presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que se encontra sob pressão, ao comemorar o 65.º aniversário da vitória dos soldados cubanos na Baía dos Porcos sobre as forças de exilados treinadas pela CIA, prometeu "abrir fogo" contra quaisquer novas tentativas dos EUA de invadir a ilha.

No domingo, Díaz-Canel foi mostrado na televisão cubana com outros responsáveis a assinar uma declaração para nunca "negociar os princípios da revolução cubana".

Patrick Oppmann e Michael Rios, da CNN, contribuíram para a reportagem.