Cuba apresenta medidas para liberalizar a economia

Há 1h e 17min

Decisão surge durante forte pressão dos EUA para uma mudança de regime

O governo de Cuba apresentou esta quinta-feira medidas que visam liberalizar a economia e aproximá-la de um modelo ocidental.

O primeiro-ministro do país, Manuel Marrero, apresentou as medidas, apoiadas pelo Partido Comunista de Cuba e por Raúl Castro, aos deputados do parlamento cubano, que terão de decidir se as aprovam ou não.

Entre as reformas propostas está a abertura do mercado imobiliário e do setor bancário à iniciativa privada e a privatização de empresas estatais e “muitos” setores da economia.

As medidas surgem numa altura de forte pressão por parte dos EUA. O executivo de Donald Trump tem aplicado recentemente mais sanções a Cuba, incluindo à entrada de combustível na ilha, o que tem provocado falhas de energia de quase 24 horas por dia em todo o país. O presidente americano também ameaçou várias vezes a ilha caribenha com uma invasão militar. Em março, Trump disse mesmo que acreditava que teria “a honra de conquistar Cuba”.

"Conquistar Cuba de alguma forma, sim. Conquistar Cuba. Quer dizer, quer seja libertá-la, quer seja conquistá-la - acho que poderia fazer o que quisesse com ela, Cuba vai ser a próxima", disse Trump na altura, dias após o início de nova guerra contra o Irão.

Já na quarta-feira, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, tinha feito um discurso em que alertava para a necessidade de o país fazer reformas urgentes. "A realidade exige mudanças urgentes e necessárias. E quando a vida das pessoas se torna tão difícil, o dever primordial do Partido Comunista e do governo revolucionário não é explicar melhor a crise, mas sim mudar tudo o que for necessário para a superar", afirmou o líder cubano.

"Iremos rever de forma exaustiva a lista de atividades proibidas ao setor privado, guiados por um princípio claro: substituir, sempre que possível, as proibições por uma regulamentação responsável. O país precisa de estabelecer vias legais para estas atividades, com regras claras e controlos adequados."