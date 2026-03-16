Apagão total: rede elétrica colapsa em Cuba e deixa mais de 10 milhões sem eletricidade

António Guimarães
Há 1h e 26min
Apagão em Cuba (Ramon Espinosa/AP)

É a sexta vez que a ilha fica sem acesso à rede, mas este novo apagão acontece numa altura de um bloqueio reforçado dos Estados Unidos

A rede elétrica de Cuba sofreu um colapso, anunciou o operador nacional.

De acordo com a agência Reuters, mais de 10 milhões de pessoas estão agora sem acesso a eletricidade, numa altura em que o bloqueio dos Estados Unidos impede o país de aceder ao petróleo que antes lhe chegava via Venezuela, o que acabou por ser um duro golpe num sistema já de si frágil.

Segundo o El País, o país ficou "de ponta a ponta", sem luz. A Unión Elétrica, que gere a operação elétrica do país, confirmou que o Sistema Eeletroenergético Nacional (SEN) sofreu uma "desconexão total".

Apesar da confirmação, não há mais detalhes sobre as causas do apagão ou quanto tempo demorará a resolver a situação.

Este é o sexto apagão total no último ano e meio, num país que tem tido muitas dificuldades para garantir a continuidade da operação elétrica.

O Ministério da Energia e Minas de Cuba disse apenas que foram ativados "os protocolos para o restabelecimento do sistema", o que não se sabe quanto pode demorar.

O sistema elétrico cubano funciona com várias ilhas de geração de energia, mas reconectar toda a rede é um processo complexo que pode, no limite, demorar vários dias a ser completado. 

Temas: Cuba Eletricidade EUA Petróleo Energia

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