Apagão total: rede elétrica colapsa em Cuba e deixa mais de 10 milhões sem eletricidade

Há 1h e 26min

É a sexta vez que a ilha fica sem acesso à rede, mas este novo apagão acontece numa altura de um bloqueio reforçado dos Estados Unidos

A rede elétrica de Cuba sofreu um colapso, anunciou o operador nacional.

De acordo com a agência Reuters, mais de 10 milhões de pessoas estão agora sem acesso a eletricidade, numa altura em que o bloqueio dos Estados Unidos impede o país de aceder ao petróleo que antes lhe chegava via Venezuela, o que acabou por ser um duro golpe num sistema já de si frágil.

Segundo o El País, o país ficou "de ponta a ponta", sem luz. A Unión Elétrica, que gere a operação elétrica do país, confirmou que o Sistema Eeletroenergético Nacional (SEN) sofreu uma "desconexão total".

Apesar da confirmação, não há mais detalhes sobre as causas do apagão ou quanto tempo demorará a resolver a situação.

Este é o sexto apagão total no último ano e meio, num país que tem tido muitas dificuldades para garantir a continuidade da operação elétrica.

#AHORA || Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento.



👉 Continuaremos informando. pic.twitter.com/nZq5aakE3Y — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026

O Ministério da Energia e Minas de Cuba disse apenas que foram ativados "os protocolos para o restabelecimento do sistema", o que não se sabe quanto pode demorar.

O sistema elétrico cubano funciona com várias ilhas de geração de energia, mas reconectar toda a rede é um processo complexo que pode, no limite, demorar vários dias a ser completado.