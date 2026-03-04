Cuba prolonga até abril aviso de escassez de combustível em todos os aeroportos

Há 12 min

Todas as companhias aéreas canadianas e russas cancelaram temporariamente os seus voos para a ilha

As autoridades cubanas prolongaram até 10 de abril o aviso de escassez de combustível em todos os aeroportos, devido ao embargo petrolífero norte-americano.

O aviso oficial (NOTAM) aos pilotos e controladores de tráfego aéreo difundido na terça-feira pelas autoridades cubanas especifica que a escassez de querosene afeta todos os aeroportos internacionais, sendo a notificação válida por um mês.

O anterior aviso, emitido a 10 de fevereiro, tinha a validade de um mês.

Após este anúncio, todas as companhias aéreas canadianas e russas cancelaram temporariamente os seus voos para a ilha.

As companhias aéreas espanholas, mexicanas e panamianas introduziram paragens técnicas e, em alguns casos, reduziram a frequência dos voos.

Cuba perdeu o acesso ao petróleo venezuelano em janeiro, após a captura pelos Estados Unidos do ex-Presidente Nicolás Maduro, aliado de Havana, e Trump ordenou a imposição de tarifas aos países que fornecem petróleo à ilha, agravando a pior crise económica e social que o país vive desde 1959.

No entanto, na semana passada, o Governo dos Estados Unidos relaxou o bloqueio petrolífero imposto a Cuba e autorizou a reexportação de petróleo venezuelano para a ilha, com certas restrições e através do setor privado.

O Gabinete de Direitos Humanos da ONU assinalou há alguns dias que o bloqueio dos Estados Unidos viola a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional, além de provocar o desmantelamento do sistema alimentar, sanitário e de abastecimento de água na ilha.

O Presidente norte-americano afirmou na semana passada que está a considerar uma "tomada de controlo pacífica" de Cuba, sem especificar detalhes.

"O Governo cubano está a dialogar connosco e, como sabem, enfrenta problemas muito graves. Não têm dinheiro, não têm nada neste momento, mas estão a dialogar connosco e talvez venhamos a assistir a uma tomada de controlo pacífica de Cuba", disse Donald Trump à imprensa.

"Desde pequeno que ouço falar de Cuba. Todos queriam uma mudança, e posso ver que isso está a acontecer", disse Trump, acrescentando que o secretário de Estado, Marco Rubio, "está a tratar disso".

As declarações do Presidente republicano ocorrem num contexto de fortes tensões entre Washington e Havana devido ao bloqueio de petróleo à ilha, e poucos dias após a operação realizada por Cuba esta semana contra uma lancha proveniente da Florida que supostamente violou as suas águas e contra a qual as autoridades abriram fogo, causando a morte de quatro tripulantes.

A incursão de uma lancha rápida na quarta-feira com dez pessoas armadas a bordo, foi descrita por Havana como "uma tentativa de infiltração com fins terroristas".