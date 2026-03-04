Cuba prolonga até abril aviso de escassez de combustível em todos os aeroportos

Agência Lusa , AM
Há 12 min
Pessoas caminham pela rua com graffitis que comemoram o 68.º aniversário do ataque de Fidel e Raúl Castro ao quartel militar de Moncada, em Havana, Cuba (AP Photo/Eliana Aponte)

Todas as companhias aéreas canadianas e russas cancelaram temporariamente os seus voos para a ilha

As autoridades cubanas prolongaram até 10 de abril o aviso de escassez de combustível em todos os aeroportos, devido ao embargo petrolífero norte-americano. 

O aviso oficial (NOTAM) aos pilotos e controladores de tráfego aéreo difundido na terça-feira pelas autoridades cubanas especifica que a escassez de querosene afeta todos os aeroportos internacionais, sendo a notificação válida por um mês.

O anterior aviso, emitido a 10 de fevereiro, tinha a validade de um mês.

Após este anúncio, todas as companhias aéreas canadianas e russas cancelaram temporariamente os seus voos para a ilha.

As companhias aéreas espanholas, mexicanas e panamianas introduziram paragens técnicas e, em alguns casos, reduziram a frequência dos voos.

Cuba perdeu o acesso ao petróleo venezuelano em janeiro, após a captura pelos Estados Unidos do ex-Presidente Nicolás Maduro, aliado de Havana, e Trump ordenou a imposição de tarifas aos países que fornecem petróleo à ilha, agravando a pior crise económica e social que o país vive desde 1959.

No entanto, na semana passada, o Governo dos Estados Unidos relaxou o bloqueio petrolífero imposto a Cuba e autorizou a reexportação de petróleo venezuelano para a ilha, com certas restrições e através do setor privado.

O Gabinete de Direitos Humanos da ONU assinalou há alguns dias que o bloqueio dos Estados Unidos viola a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional, além de provocar o desmantelamento do sistema alimentar, sanitário e de abastecimento de água na ilha.

O Presidente norte-americano afirmou na semana passada que está a considerar uma "tomada de controlo pacífica" de Cuba, sem especificar detalhes.

"O Governo cubano está a dialogar connosco e, como sabem, enfrenta problemas muito graves. Não têm dinheiro, não têm nada neste momento, mas estão a dialogar connosco e talvez venhamos a assistir a uma tomada de controlo pacífica de Cuba", disse Donald Trump à imprensa.

"Desde pequeno que ouço falar de Cuba. Todos queriam uma mudança, e posso ver que isso está a acontecer", disse Trump, acrescentando que o secretário de Estado, Marco Rubio, "está a tratar disso". 

As declarações do Presidente republicano ocorrem num contexto de fortes tensões entre Washington e Havana devido ao bloqueio de petróleo à ilha, e poucos dias após a operação realizada por Cuba esta semana contra uma lancha proveniente da Florida que supostamente violou as suas águas e contra a qual as autoridades abriram fogo, causando a morte de quatro tripulantes.

A incursão de uma lancha rápida na quarta-feira com dez pessoas armadas a bordo, foi descrita por Havana como "uma tentativa de infiltração com fins terroristas". 

Temas: Cuba Combustíveis Petróleo Aeroporto

E.U.A.

Cuba prolonga até abril aviso de escassez de combustível em todos os aeroportos

Há 12 min

"Não queremos ter nada a ver com Espanha. Têm sido terríveis". Trump diz que EUA vão cortar todas as relações comerciais com Madrid após recusa em ceder bases aéreas

Ontem às 20:00

Trump afasta hipótese de Reza Pahlavi liderar novo regime apesar de não conhecer "mais ninguém" vivo

Ontem às 19:18

Os EUA alguma vez assassinaram outro líder mundial?

Ontem às 18:34
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

Ontem às 19:00

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

2 mar, 13:25

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

1 mar, 16:58

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

Ontem às 16:45

"Isto é uma ameaça a todos, não apenas ao Irão, à Rússia ou à China, mas a todos – incluindo os EUA". Europa vai entrar na era da "dissuasão avançada"

2 mar, 20:00

Achava que os preços dos combustíveis iam esperar? Esqueça: já subiram

Ontem às 07:30

Primeiro os combustíveis, depois a inflação e, por fim, a prestação da casa: como o ataque ao Irão pode atingir Portugal

Ontem às 07:00

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

1 mar, 20:53

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

1 mar, 09:00

Câmaras de trânsito e torres de telefone hackeadas: como EUA e Israel conseguiram a oportunidade perfeita para matar Ali Khamenei

Ontem às 13:23

Moradores de prédio em Alcântara não dormem descansados desde notícia da demolição

2 mar, 09:57

Irão está a colocar em prática um plano que foi traçado por Ali Khamenei - e por isso vem aí uma escalada do conflito

Ontem às 16:27