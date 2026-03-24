Rússia testa bloqueio dos EUA a Cuba com o petroleiro "Anatoly Kolodkin"

CNN Portugal , PF
Há 1h e 38min
Cuba (Getty Images)

De acordo com o site Marine Traffic, o destino do petroleiro é "Atlantis, USA", mas o jornal POLITICO escreve que o destino mais provável é o porto cubano de Matanzas, no norte da ilha

A Rússia aparenta estar a testar o compromisso dos EUA com o bloqueio total à entrada de petróleo em Cuba.

O jornal POLITICO escreve que Moscovo enviou o petroleiro "Anatoly Kolodkin", que transporta 730 mil barris de crude, em direção às Caraíbas.

De acordo com o site Marine Traffic, o destino do petroleiro é "Atlantis, USA", mas o jornal escreve que o destino mais provável é o porto cubano de Matanzas, no norte da ilha.

Várias fontes disseram ao POLITICO que a iniciativa russa não se trata de um esforço para apoiar Cuba, mas sim uma tentativa para forçar Washington DC a tomar uma medida desproporcional.

“A Rússia adora provocar-nos. Não está realmente disposta a vir em socorro de Cuba”, disse Lawrence Gumbiner, embaixador dos EUA em Cuba durante o primeiro mandato de Donald Trump.

"Não lhes interessa entrar em conflito com Trump por causa de algo que está tão, tão claramente dentro da esfera de influência dos EUA, tal como Trump a definiu", acrescentou.

Segundo o POLITICO, o "Anatoly Kolodkin" deve chegar a Cuba ainda esta semana. Antigos funcionários de Trump revelaram ao jornal que é provável que a Marinha dos EUA e a Guarda Costeira intercetem o petroleiro antes de este chegar ao porto de Matanzas.

Temas: Cuba Anatoly Kolodkin Petroleiro

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