CTT investem 2 milhões e abrem centro operacional em Rio de Mouro

Agência Lusa , AM
Há 1h e 33min
CTT (Horacio Villalobos/Getty Images)

Este centro operacional permite a preparação de até 300 rotas de distribuição

Os CTT abriram um centro operacional em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, com um investimento de cerca de dois milhões de euros e criaram 350 postos de trabalho diretos e indiretos, avançou a empresa.

Este centro operacional permite a preparação de até 300 rotas de distribuição, garante uma capacidade de processamento de 6.000 objetos por hora, num total de cerca de 126 mil objetos por dia e vai servir cerca de 900 mil pessoas.

“Este investimento permite-nos responder com maior eficiência e qualidade às necessidades dos nossos clientes, demonstrando de forma clara o nosso compromisso contínuo com a modernização e a inovação das operações”, afirmou o presidente executivo dos CTT, João Bento.

Esta é a segunda inauguração de centros operacionais automatizados em Portugal no último ano, (em julho entrou em funcionamento o centro operacional de Algoz); já em Espanha foram inaugurados três novos centros operacionais (Málaga, Múrcia e Valência).

A infraestrutura atual conta com 75 centros operacionais na Península Ibérica, 31 dos quais totalmente automatizados, sendo que 17 servem os dois países.

Os CTT chegaram a processar cerca de um milhão de encomendas por dia na Península Ibérica.

