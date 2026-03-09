CTT investem 2 milhões e abrem centro operacional em Rio de Mouro

Há 1h e 33min

Os CTT abriram um centro operacional em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, com um investimento de cerca de dois milhões de euros e criaram 350 postos de trabalho diretos e indiretos, avançou a empresa.

Este centro operacional permite a preparação de até 300 rotas de distribuição, garante uma capacidade de processamento de 6.000 objetos por hora, num total de cerca de 126 mil objetos por dia e vai servir cerca de 900 mil pessoas.

“Este investimento permite-nos responder com maior eficiência e qualidade às necessidades dos nossos clientes, demonstrando de forma clara o nosso compromisso contínuo com a modernização e a inovação das operações”, afirmou o presidente executivo dos CTT, João Bento.

Esta é a segunda inauguração de centros operacionais automatizados em Portugal no último ano, (em julho entrou em funcionamento o centro operacional de Algoz); já em Espanha foram inaugurados três novos centros operacionais (Málaga, Múrcia e Valência).

A infraestrutura atual conta com 75 centros operacionais na Península Ibérica, 31 dos quais totalmente automatizados, sendo que 17 servem os dois países.

Os CTT chegaram a processar cerca de um milhão de encomendas por dia na Península Ibérica.