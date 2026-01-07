Guy Pacheco escolhido como sucessor de João Bento na liderança dos CTT

Ontem às 23:45

Foi também selecionado um novo CFO que será "comunicado oportunamente"

Guy Pacheco, atual CFO dos CTT, vai ser proposto como CEO da empresa e sucessor de João Bento, que deixa o cargo no final do mandato em 30 de abril, anunciou o grupo numa comunicação ao mercado.

João Bento, que completou 65 anos, decidiu, por motivos pessoais, terminar a sua carreira executiva no final do atual mandato do conselho de administração dos CTT, encerrando funções na próxima Assembleia Geral Anual, em 30 de abril, indicou a sociedade à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a mesma nota, um grupo de acionistas, incluindo o Grupo Manuel Champalimaud, Indumenta Pueri, Greenwood Investors e Grupo Sousa, vai propor que Guy Pacheco seja eleito como CEO na próxima Assembleia Geral Anual e João Sousa como CCO ('chief commercial officer') para o mandato 2026-28.

Foi também selecionado um novo CFO (administrador financeiro) que será "comunicado oportunamente, assim assegurando-se a adequada transição na liderança financeira".

"A comissão executiva dos CTT manterá assim um núcleo de executivos responsáveis pela definição e execução da estratégia dos dois últimos mandatos", destacou o grupo.

Os três executivos irão ser propostos para eleição na próxima Assembleia Geral Anual para o mandato 2026-28 pelo grupo de acionistas, destacou a empresa.

Os CTT referiram no comunicado que Guy Pacheco foi nomeado para o conselho de administração em dezembro de 2017 como CFO e, desde então, desempenhou um "papel fundamental na transformação da Empresa, estando diretamente envolvido na definição e execução das decisões estratégicas, operacionais e de alocação de capital dos CTT ao longo de dois mandatos de gestão completos".

"(…) O seu âmbito de atuação tem ido muito além das funções financeiras estritas, cobrindo capacidades empresariais que são chave para a criação de valor dos CTT, escalabilidade e competitividade de longo prazo, incluindo sistemas de informação, engenharia e manutenção, estratégia de operações, e transformação. É também administrador não executivo do Banco CTT desde 2018", poder ler-se.

Os CTT sublinharam ainda que João Sousa, que tem liderado a estratégia e execução comercial tanto do Correio & Serviços como as Soluções de Comércio Eletrónico, será também reconfirmado.

"João Sousa desempenhou um papel fundamental na transformação dos CTT, nomeadamente ao incutir uma mentalidade proativa de vendas, enquanto impulsionou o reforço do portefólio de produtos da empresa, melhorando assim o posicionamento de mercado e as suas vantagens competitivas", pode ler-se.

João Bento, foi nomeado para o conselho de administração dos CTT em 20 de abril de 2017, como administrador não executivo, e tornou-se CEO em 22 de maio de 2019, lembrou a sociedade na mesma nota, onde destacou a "profunda transformação dos CTT de operador postal português para um player líder em logística na Península Ibérica" que o atual CEO promoveu.