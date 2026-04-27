Hacker anuncia roubo de um milhão de dados de clientes dos cacifos dos CTT

Há 1h e 9min

Clientes podem nos próximos dias serem alvo de ciberataques. Em causa está a base de dados dos utilizadores do serviço de cacifos Locky

Um milhão de dados de clientes dos CTT terão sido roubados por um pirata informático. Em causa estão informações relativas a cidadãos que recorreram ao serviço de cacifos Locky, onde são recebidas as encomendas, algumas durante 24 horas por dia. O hacker anunciou, esta segunda-feira, 27 de abril, num conhecido fórum de piratas informáticos que tinha em sua posse a base de dados deste serviço dos CTT que inclui os nomes, os números de telefone, os emails, os registos de encomendas, as datas e horas das entregas, entre outros.

O hacker diz ter informação relativa aos 1.890 cacifos existentes sendo que cada um destes postos tem vários utilizadores.

O hacker que se dá a conhecer pelo nome de Boogeymann Hoboper publicou uma amostra dos dados num dos principais fóruns do mundo do cibercrime

“Com o roubo destes dados, os clientes vão ser vítimas de vários ataques, como phishing, muito credíveis pois os dados usados pelos piratas vão ser verdadeiros e com encomendas reais”, explica Nuno Mateus Coelho, especialista em cibersegurança, acrescentando que os clientes podem, por exemplo, começar a receber “referências multibanco falsas para pagamentos de pequenas quantias relativas às encomendas, como para as desalfandegar, ou até faturas com um link malicioso que até pode permitir acesso a contas bancárias”.

O hacker terá tido acesso a toda a informação deste serviço dos CTT, onde os clientes que aguardam por uma encomenda online podem recebê-la num dos cacifos espalhados por várias cidades do país, que abre com um “código PIN único e temporário”, de acordo com informação do site dos CTT.

O fórum onde o hacker anunciou ter os dados é conhecido do submundo do crime informático, onde os piratas informáticos, vendem e partilham e informação que roubam. O pirata estará a disponibilizar o acesso direto ao conteúdo através de cinco links. Ao todo, são, segundo o próprio, meio gigabyte de informação.