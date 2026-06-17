MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 Jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

GNR alerta para burlas com bilhetes e cromos do Mundial

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 42min
Cromos do Mundial 2026 (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As autoridades reforçam o apelo para que os adeptos usem tenham atenção aos sites suspeitos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) alerta para crescentes esquemas de burla por parte de redes criminosas relacionados com o Mundial2026 de futebol, envolvendo bilhetes e cadernetas de cromos, por exemplo.

“A nível global, foram já identificados mais de 13.000 domínios temáticos ‘FIFA’, registados entre janeiro e maio de 2026, dos quais aproximadamente 8,8% apresentam características maliciosas ou suspeitas, registando-se um aumento acentuado de criações entre os meses de março e maio”, lê-se em comunicado.

Segundo a GNR, o ‘modus operandi’ passa por criar “um falso sentimento de urgência, levando a vítima a acreditar que tem de agir imediatamente para não perder uma oportunidade exclusiva”, fazer-se “passar por entidades legítimas, criando páginas e mensagens que parecem autênticas” e tentar obter dinheiro ou dados pessoais e bancários”.

A GNR diz ter registo de “seis participações por burlas relacionadas com a aquisição de cromos do Mundial FIFA 2026, perpetradas através de sites fraudulentos e de plataformas de redes sociais, confirmando que esta ameaça se encontra ativa antes mesmo do início da competição”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A mesma força de segurança identificou as práticas criminais mais comuns, como “‘phishing’ por e-mails e redes sociais – envio massivo de mensagens falsas em nome da FIFA com notificações de prémios, sorteios de bilhetes ou alertas de segurança” ou “sites falsos de bilhética e revenda”.

Também há registo de “lojas online falsas de merchandising e cromos – criam websites falsos que imitam páginas oficiais de merchandising FIFA, replicando marcas, logótipos e catálogos de produtos”, entre outras práticas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cromos Bilhetes Burlas GNR Mundial 2026
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

GNR alerta para burlas com bilhetes e cromos do Mundial

Há 1h e 42min

Homem em estado grave após agressão com x-ato no Barreiro. Suspeito em fuga

Há 2h e 44min

Pedofilia: ex-adjunto de ministra da Justiça acusado de 7.986 crimes com crianças 

Ontem às 20:33

Chefe da Marinha condenado a pagar 816 euros por comprometer julgamento de três militares

Ontem às 18:54
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

Navio de guerra da Rússia efetua disparos em águas europeias. Reino Unido fala em "caso isolado

Ontem às 16:57

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

Rússia terá em breve mais tanques do que tinha antes da guerra. Pode é não conseguir utilizá-los

15 jun, 12:25

"A nossa prioridade é estarmos prontos para esse choque, já esta noite": general francês alerta para o risco crescente de conflito com a Rússia

Ontem às 12:08

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:28