Tribunal russo condena 15 pessoas a prisão perpétua por atentado em 2024

Agência Lusa , AM
Há 57 min
Crocus City Hall (AP)

Atentado na sala de espetáculos Crocus City Hall causou grande comoção na Rússia, na altura envolvida na guerra da Ucrânia há dois anos

Um tribunal russo condenou esta quinta-feira a prisão perpétua os quatro autores e 11 cúmplices do atentado na sala de espetáculos Crocus City Hall, em Moscovo, no qual morreram 150 pessoas em 2024.

Os quatro autores, Chamsidine Faridouni, Dalerdjon Mirzoiev, Makhammadsobir Faizov e Saidakrami Ratchabolizoda, todos cidadãos do Tajiquistão, e os 11 cúmplices receberam a mesma sentença de prisão perpétua, como pedido pelo Ministério Público russo, informou a agência de notícias France-Presse presente no tribunal na capital russa.

Durante a leitura da sentença, vários acusados apareceram de cabeça baixa, numa cela de vidro reservada aos arguidos, guardados pelas forças de segurança.

Reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), este foi o pior atentado na Rússia em quase 20 anos e o mais mortífero em solo europeu, com 150 mortos e mais de 600 feridos, incluindo crianças.

Pouco antes de um concerto de música 'rock', homens armados invadiram a sala de espetáculos Crocus City Hall, em Moscovo, em 22 de março de 2024, antes de abrirem fogo sobre a multidão e incendiarem o local, tendo muitas pessoas ficado presas no interior.

O atentado causou grande comoção na Rússia, na altura envolvida na guerra da Ucrânia há dois anos.

A Presidência russa (Kremlin) apontou Kiev como responsável pelo atentado, mas nunca provou as acusações. As autoridades ucranianas negaram qualquer responsabilidade.

A Rússia intensificou leis e discursos anti-imigração, apesar de um grande número de cidadãos da Ásia Central viver e trabalhar no país. Esta mudança gerou tensões entre Moscovo e os países da região.

Temas: Crocus City Hall Moscovo Prisão perpétua Atentado em 2024

Europa

Tribunal russo condena 15 pessoas a prisão perpétua por atentado em 2024

Há 57 min

Provedora de Justiça Europeia alerta para aumento de falta de transparência nas instituições da UE

Há 1h e 1min

Metade dos europeus não utiliza transportes públicos e portugueses superam a média

Hoje às 06:10

Português entre as vítimas mortais de incêndio em autocarro na Suíça

Ontem às 23:41
Mais Europa

Mais Lidas

Combustíveis voltam a subir: gasóleo já está 24 cêntimos mais caro

Ontem às 09:52

"Graves irregularidades sanitárias": PSP encerra restaurante de buffet em Sintra

Ontem às 09:57

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

Ontem às 05:57

Ataque ao Irão pressiona taxas Euribor e já ameaça prestações do crédito à habitação

Ontem às 07:00

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Há 3h e 52min

"Não quero morrer aqui". Harvey Weinstein admite "flirts excessivos" e gostava de ser lembrado por "Pulp Fiction": a primeira entrevista na prisão

Ontem às 12:12

Sócrates está a utilizar um mecanismo "para um fim que a lei nunca previu que fosse utilizado". "Solução" está na mão dos juízes

Ontem às 18:00

Bodo 3-0 Sporting || Real Madrid 3-0 Man. City || PSG 5-2 Chelsea || Leverkusen 1-1 Arsenal

Ontem às 20:00

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Polónia está a construir o primeiro escudo antidrone da União Europeia

10 mar, 13:01

Há uma matéria-prima ainda mais vital do que o petróleo e o gás no Médio Oriente - e está em risco à medida que a guerra se intensifica

Ontem às 11:46

Euromilhões: esta é a chave que vale 209 milhões de euros

10 mar, 20:33