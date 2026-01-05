“Batalha Atrás de Batalha” vence prémio de Melhor Filme nos Critics Choice Awards

5 jan, 10:00

Longa-metragem também levou para casa a estatueta de Melhor Argumento Adaptado e deu a Paul Thomas Anderson a distinção de Melhor Realizador

O filme protagonizado por Leonardo DiCaprio “Batalha Atrás de Batalha” foi o grande vencedor da primeira cerimónia de entrega de prémios do ano, Critics Choice Awards, que decorreu esta madrugada em Santa Mónica, Los Angeles.

Consagrado com o prémio de Melhor Filme, a longa-metragem também levou para casa a estatueta de Melhor Argumento Adaptado e deu a Paul Thomas Anderson a distinção de Melhor Realizador.

“Este foi o melhor tempo que já passei a fazer um filme e penso que se nota”, afirmou o realizador, no discurso de vitória. “Tem realmente a ver com as pessoas com quem se trabalha”, disse, rodeado pelo elenco no palco, incluindo Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro e Teyana Taylor.

Paul Thomas Anderson já tinha elogiado a equipa que tornou possível o filme da Warner Bros., embora nenhum dos nomeados a prémios de representação tenha saído da cerimónia com estatuetas. DiCaprio perdeu a corrida de Melhor Ator para Timothée Chalamet, que venceu pelo papel de Marty Mauser em “Marty Supreme”, filme de Josh Safdie.

“Tenho muitas pessoas a quem agradecer e não sei se vou voltar a estar nesta posição, por isso permitam-me um segundo”, pediu Chalamet no discurso de vitória. O ator, de 30 anos, não só ultrapassou DiCaprio como também Michael B. Jordan, protagonista de um dos filmes mais cotados da temporada, “Sinners”, o brasileiro Wagner Moura, Ethan Hawke e Joel Edgerton.

“Criaste a história de um homem imperfeito com um sonho com o qual nos podemos identificar e não pregaste à audiência sobre o que era certo ou errado”, disse Chalamet, dirigindo-se ao realizador Josh Safdie. “Acho que todos devemos contar histórias assim. Obrigado por este sonho”.

O ator também agradeceu à namorada Kylie Jenner, que o acompanhou à gala, dizendo que “nada disto seria possível” sem ela.

Mas foi na categoria de Melhor Atriz que aconteceu um dos discursos mais aplaudidos da noite. Jessie Buckley venceu a estatueta pelo papel de Agnes Shakespeare em “Hamnet”, de Chloé Zhao, que também tinha sido nomeada.

“Criar é um privilégio absoluto”, disse Buckley, que venceu nomes como Emma Stone, Amanda Seyfried e Rose Byrne, e falou sobre como foi inspirador estar presente na sala com todas elas e fazer parte da “aldeia”.

“Chloé Zhao, lembraste-me do poder de contar uma história, a jornada em que podemos embarcar e toca nas partes mais profundas do que significa estarmos vivos”, afirmou a atriz.

Nos papéis secundários, as honras foram distribuídas por outros dois filmes: Amy Madigan levou a estatueta pelo filme de terror “Weapons” e Jacob Elordi venceu por “Frankenstein”, de Guillermo del Toro. O reimaginar deste clássico também rendeu Melhor Guarda-Roupa, Melhor Caracterização e Design de Produção.

“Sinners”, que era o filme mais nomeado com 17 indicações, teve algumas conquistas importantes. Foi o Melhor Argumento Original (Ryan Coogler), teve a Melhor Banda Sonora (Ludwig Göransson), deu a Miles Caton a distinção de Melhor Jovem Ator e foi o Melhor Elenco (com casting por Francine Maisler).

Nos filmes em língua estrangeira, triunfou o português com a vitória da longa-metragem brasileira “O Agente Secreto”, de Kléber Mendonça Filho.

“F1”, com Brad Pitt e Lewis Hamilton, logrou as categorias técnicas de Melhor Edição e Melhor Som, sendo que o prémio de cinematografia foi para o brasileiro Adolpho Veloso, por “Train Dreams”.

Sem surpresa, “KPop Demon Hunters” venceu Melhor Filme de Animação e Melhor Canção, “Golden”.

Na televisão, destaque para “The Pitt”, coroada com Melhor Série Dramática, Melhor Ator (Noah Wyle) e Atriz Secundária (Katherine LaNasa).

“Adolescência” foi a Melhor Minissérie e teve três prémios de representação: Stephen Graham (Melhor Ator), Owen Cooper (Melhor Ator Secundário) e Erin Doherty (Melhor Atriz Secundária). Na comédia, a maioria das estatuetas foi para “The Studio”.

A 31ª cerimónia dos prémios da Associação de Críticos decorreu em Santa Mónica e foi apresentada por Chelsea Handler, com transmissão ao vivo no canal E!.

Esta é a lista de vencedores no cinema:

Melhor Filme

“Batalha Atrás de Batalha”

Melhor Realização

Paul Thomas Anderson, “Batalha Atrás de Batalha”

Melhor Atriz

Jessie Buckley, “Hamnet”

Melhor Ator

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Melhor Atriz Secundária

Amy Madigan, “Weapons”

Melhor Ator Secundário

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Melhor Jovem Ator/Atriz

Miles Caton, “Sinners”

Melhor Filme de Comédia

“The Naked Gun: Aonde é que para a polícia”

Melhor Filme de Animação

“KPop Demon Hunters”

Melhor Elenco

“Sinners”

Melhor Banda Sonora

Ludwig Göransson, “Sinners”

Melhor Design de Produção

“Frankenstein”

Melhor Edição

“F1”

Melhor Som

“F1”

Melhores Efeitos Visuais

“Avatar: Fogo e Cinzas”

Melhor Fotografia

“Train Dreams”

Melhor Caracterização

“Frankenstein”

Melhor Guarda-Roupa

“Frankenstein”

Melhor Argumento Original

“Sinners”

Melhor Argumento Adaptado

“Batalha Atrás de Batalha”

Melhor Filme em Língua Estrangeira

“O Agente Secreto”

Melhor Canção

“Golden”, “KPop Demon Hunters”