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Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

Pedro Falardo
Há 1h e 48min
Portugal-Eslováquia (Lusa/José Coelho)
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A comentadora da CNN Portugal Sofia Oliveira considera que "sem Ronaldo, há um vazio em termos de projeto e trabalho"

Cristiano Ronaldo “não tem futebol que chegue para ser titular de uma das seleções candidatas a vencer o Mundial”, segundo Sofia Oliveira.

A comentadora da CNN Portugal afirma também que a Federação Portuguesa de Futebol “não está a preparar o pós-Ronaldo”.

O jogador português tem 41 anos e foi esta terça-feira convocado para jogar o seu sexto Mundial, estabelecendo um novo recorde que Lionel Messi e o mexicano Guillermo Ochoa também podem igualar.

“Se olharmos para as últimas convocatórias, foi difícil trazer à Seleção um jogador como Paulinho, que por meritocracia merecia estar numa primeira chamada e só esteve numa segunda, devido a lesões em catadupa que surgiram. Ao nível das titularidades, o Gonçalo Ramos, quando Ronaldo está, nunca é titular. A federação e a equipa não se têm preparado para o pós-Ronaldo”, defende Sofia Oliveira.

“Há pouco tempo para a Seleção trabalhar e o pouco tempo que trabalha, trabalha com o Ronaldo na frente, trabalha pouco o plano B. Chegar a esta competição e dizer ‘de cadeirinha’ que o Ronaldo não deve ser titular é fácil, e eu concordo com essa ideia, só que o problema é que a Seleção não vem preparando para isto. Sem Ronaldo titular, há um vazio em termos de projeto e trabalho”, acrescenta.

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Sofia Oliveira defende que o selecionador Roberto Martínez deveria utilizar Gonçalo Ramos com maior regularidade. O avançado do PSG chegou a sentar Cristiano Ronaldo no Mundial de 2022 frente à Suíça e a Marrocos mas, desde então, nunca mais teve esse estatuto em jogos ‘a doer’, mesmo que até tenha feito um hat-trick nessa mesma competição.

“Embora Gonçalo Ramos seja para muitos um jogador discutível em termos de convocatória, estamos a falar de um jogador que todos os dias treina com uma das melhores equipas do mundo e que todos os dias é treinado por um dos melhores treinadores do mundo, com estímulos super exigentes. Sabemos que não é titular com regularidade, mas tem muitos minutos ao longo da época, e tem características que, inclusive, ajudam à coexistência de dinâmicas naturais de alguns jogadores que estão à sua volta como [João] Félix, Bernardo Silva e Bruno Fernandes”, diz a comentadora, que defende que a Seleção seria “mais forte” com o atacante do PSG no 11 inicial. Para justificar, dá o exemplo da seleção do país vizinho.

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“A Espanha andava com [Mikel] Oyarzabal a titular. Para mim é um craque, mas não é uma figura como Cristiano Ronaldo. Até mesmo com Morata na frente venceu muita coisa e foi muito competitiva. A própria Itália que venceu o Euro 2020 não tinha uma grande figura como essa. Não há nenhuma coisa que diga que sem uma figura destas como Ronaldo, uma seleção não é capaz de vencer”.

Sofia Oliveira prevê que Ronaldo seja titular todos os jogos. “Há toda uma expectativa de que eventualmente o melhor Ronaldo possível nesta altura possa surgir nesta competição. Quem tem de tomar decisões é que decide se se deixa levar por isso ou se toma decisões mais baseadas em factos desportivos do que nessa mesma retórica.

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Temas: Cristiano Ronaldo Gonçalo Ramos Mundial 2026 Titularidade
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