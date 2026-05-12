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Fífia do outro mundo impede Cristiano Ronaldo de voltar aos grandes títulos seis anos depois

António Guimarães
Há 37 min
Al Nassr-Al Hilal (Foto: Stringer/EPA)

CRÓNICA || Vitória sobre o maior rival e título da liga saudita para o Al Nassr estiveram a segundos

Na transmissão da Sport TV Luís Catarino dizia que era quase anedótico e há poucas palavras melhores para o descrever. Com tudo na mão para regressar ao título que lhe foge desde 2019, um lance caricato que começou num lançamento de linha lateral acabou dentro da baliza da equipa de Jorge Jesus, depois de empurrado pelo guarda-redes da casa, Bento, para a própria baliza, num lance que pode ver no vídeo abaixo.

O Al Nassr ainda tem tudo para ser campeão - basta ganhar a última jornada -, mas a sensação é de anticlímax total, até como se podia ver na cara de Cristiano Ronaldo, que procurava o seu primeiro grande título de clubes desde 2020, quando venceu o campeonato pela Juventus.

À quarta época no Al Nassr, Cristiano Ronaldo viu assim fugir, provavelmente apenas por dias - o jogo com o Damac é dia 20 de maio -, o primeiro grande título pelo clube saudita, que, a acontecer, será partilhado com João Félix e com Jorge Jesus, que espera voltar a ser campeão na Arábia Saudita, já depois de o ter sido no Al Hilal.

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Num jogo físico e nem sempre bem jogado, o Al Nassr aproveitou uma bola perdida para fazer aquele que todos previam que fosse o único golo do jogo, com o central Simakan a finalizar o lance decisivo ainda na primeira parte. O problema viria no fim, mesmo no fim, no tal lançamento.

Depois de alguns percalços na reta final da época, o Al Nassr parecia ter tudo nas mãos para resgatar um título que lhe foge há sete anos, espaço temporal no qual o rival Al Hilal foi campeão por quatro vezes, uma delas com Jorge Jesus, que até reclamou os méritos pela capacidade atual do rival, treinado por Simone Inzaghi.

Numa partida que foi sempre controlada pelo Al Nassr, o esgotar das baterias de Karim Benzema e a lesão de Malcom foram a facada final no Al Hilal de Rúben Neves, que só conseguiu chegar ao golo no inacreditável lance final, impedindo os festejos imediatos do rival.

Com 26 golos marcados em 29 jogos, Cristiano Ronaldo ainda vai ter de esperar pelo que tanto quer, no regresso aos títulos nacionais, que pode juntar às ligas ganhas em Inglaterra, Espanha e Itália, além de todo o palmarés internacional liderado por cinco Ligas dos Campeões.

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Apesar de ser a figura maior, talvez seja até João Félix quem merece a distinção de melhor jogador do campeonato, caso se confirme o título do Al Nassr. Marcou 20 golos e lidera a lista de assistências, funcionando quase sempre como o criativo que andava perdido entre empréstimos, mas que se reencontrou na Arábia Saudita, até para bem da Seleção Nacional.

Depois de ser campeão de Itália com a Juventus em 2020, Cristiano Ronaldo espera voltar a conquistar um grande título de clubes.

Temas: Cristiano Ronaldo Al Nassr Jorge Jesus João Félix
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