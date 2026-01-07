Num só dia ficaram retidas nas urgências 73 ambulâncias por falta de macas

Ontem às 13:38

"O novo sistema está a correr exatamente como previsto. Não falhou", garante presidente do INEM

"Há três anos que muitas ambulâncias ficam retidas nos hospitais, impossibilitadas de acudir"

Elevada afluência aos serviços de urgência dos hospitais faz com que os serviços tenham de utilizar as macas das ambulâncias. Situação mais grave é no Garcia de Orta

Dezenas de ambulâncias ficaram retidas em vários hospitais portugueses esta segunda-feira, atrasando o socorro às várias chamadas que chegavam ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

De acordo com os dados divulgados à CNN Portugal pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, pelo menos 73 ambulâncias ficaram retidas por falta de macas nos hospitais.

A elevada afluência aos serviços de saúde faz com que vários doentes tenham de ser colocados em macas, muitas vezes nos corredores, o que acaba por exigir que os doentes que chegam tenham de ficar nas macas das ambulâncias.

Isso faz com que estes veículos não tenham a maca necessária para arrancarem para o próximo serviço, acabando por ficar paradas à porta do hospital.

A situação mais grave na segunda-feira foi no Hospital Garcia de Orta, que serve a zona da Margem Sul, incluindo o Seixal. Só ali estavam paradas 23 ambulâncias por falta de macas.

Os restantes hospitais em que o problema se verificou foram o Amadora-Sintra (20), Beja (20) e São José, em Lisboa (10).

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, o presidente do INEM aponta que uma situação semelhante terá estado na origem da demora do socorro do homem que morreu no Seixal, onde a ambulância só chegou cerca de três horas depois da chamada.

INEM abre auditoria interna à chamada do utente do Seixal

O INEM, entretanto, anunciou que abriu uma auditoria à chamada recebida na terça-feira de um utente do Seixal que morreu depois de ter estado três horas à espera de socorro, anunciou hoje o presidente do instituto.

“Esse primeiro passo foi determinado e essa auditoria à chamada está a ser feita”, disse Luís Cabral, em declarações hoje aos jornalistas no Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Lisboa.

O presidente do INEM lamentou o desfecho fatal e recusou que o atual sistema de triagem tivesse tido qualquer influência.

Luís Cabral explicou que a procura de meios se iniciou 15 minutos depois de a chamada ter sido recebida, mas as ambulâncias não estavam disponíveis “porque estavam a ser retidas nas diferentes unidades de saúde da margem sul”.

Disse que o sistema funcionou, mas os meios não estavam disponíveis, lamentando a retenção de macas nos hospitais.

“Estamos a atender mais rapidamente, identificar melhor as situações e fazemos uma melhor triagem. Se os meios que nós temos ao dispor estiverem disponíveis, vamos estar a responder em conformidade”, afirmou, acrescentando: “Não posso ter hospitais a funcionar com macas de reservas dos bombeiros”.

O responsável disse ainda que foram dadas indicações para que, a partir de agora, qualquer maca retida seja recolhida para que os hospitais percebam que as macas servem para a resposta de emergência que o INEM precisa de dar aos cidadãos.

“Não podemos deixar a maca e trazer ambulância sem maca porque esta depois não pode dar resposta”, acrescentou.