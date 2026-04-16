opinião
Anselmo Crespo

O país está melhor, os portugueses é que não sabem

Há 2h e 50min
Luís Montenegro (Lusa)

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ficou nos anais da política portuguesa uma frase de Luís Montenegro, em 2013, quando o então líder da bancada do PSD afirmou, a propósito dos resultados da governação de Passos Coelho, que “o país está melhor, os portugueses é que não”. O soundbyte tornou-se quase um insulto à inteligência dos milhões de portugueses que estavam desempregados, a emigrar ou em desespero económico e acabou por se tornar numa daquelas gaffes que se colam à pele e que dificilmente o tempo ajuda a limpar. O debate quinzenal desta semana foi uma espécie de reedição deste discurso.

A bem da honestidade intelectual, é preciso dizer-se que, perante uma crise como a que estamos a viver, nenhum Governo faz milagres. O conflito no Médio Oriente — que se soma a uma guerra na Ucrânia que já leva quatro anos — está a ameaçar a economia mundial de forma muito séria, e os primeiros impactos não só já se estão a sentir, como parecem ser galopantes. A subida vertiginosa dos preços dos combustíveis tem reflexo em toda a cadeia económica, e os preços, sobretudo dos combustíveis e do cabaz alimentar, dispararam. Nenhum país está imune às consequências da crise que se avizinha, muito menos um pequeno país, com uma pequena economia, como Portugal.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As medidas de mitigação que estão a ser tomadas em toda a Europa não são, nem nunca serão, suficientes. Nenhum país conseguirá absorver por completo os efeitos económicos das loucuras de Donald Trump ou os desejos imperialistas de Vladimir Putin. A manter-se esta tendência de fragmentação da economia mundial, os impactos sobre as famílias e empresas são absolutamente imprevisíveis — e, potencialmente, catastróficos.

De alguma forma, Luís Montenegro disse-o no último debate quinzenal, e tem razão. Nenhum governo, responsável, pode amortizar, por completo, a subida galopante dos preços, sob pena de estar a criar um problema maior no futuro. E devia ter-se ficado por aqui.

Em vez disso, Luís Montenegro e Hugo Soares decidiram pintar um quadro completamente surrealista da vida nacional. Os rendimentos estão a crescer, os impostos estão a descer, dois anos de governação da AD e o país está hoje muito melhor. A estratégia, de quem parece estar em permanente campanha eleitoral, corre não só o risco de voltar a insultar a inteligência dos eleitores, como aconteceu em 2013, mas tem o perigo acrescido de se virar contra o próprio Governo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nem Luís Montenegro, nem Hugo Soares, nem ninguém, conseguem antecipar, neste momento, o que aí vem. As principais instituições internacionais estão todas a rever em baixa as previsões de crescimento mundial. A incerteza é a única certeza que temos, neste momento.

Aconselharia a prudência — e a experiência, já agora — que o discurso do Governo e dos partidos que o suportam fosse mais realista e sincero com o país. Sem dramatismos, nem alarmismos. Mas assumindo, por exemplo, que se os combustíveis em Portugal são substancialmente mais caros do que em Espanha, isso deve-se à diferença fiscal entre os dois países. E que nenhum Governo — do PSD ou do PS — conseguiu, até hoje, criar condições para que os cofres do Estado pudessem abdicar destas receitas.

Continuar a dizer que os rendimentos dos portugueses estão a crescer por via da descida do IRS ou do aumento das pensões, quando, em parte ou em todo, esse rendimento já foi comido pela inflação, é tentar manter uma narrativa que já não tem adesão à realidade.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ou quando o único discurso que se tem para as empresas é o da descida de 2 pontos percentuais no IRC, quando os empresários estão hoje confrontados com aumentos brutais dos custos de produção e continuam a enfrentar um monstro chamado máquina do Estado, é curto. Muito curto.

Estamos quase a chegar a maio e o Ministério das Finanças estará, por esta altura, a iniciar os preparativos para o Orçamento do Estado de 2027. Joaquim Miranda Sarmento já começou a preparar o país para um cenário de défice este ano e ainda ninguém ouviu o Governo pré-anunciar novas baixas do IRS para o próximo, muito menos a comprometer-se com novos aumentos reais das pensões. Os silêncios, nesta fase, falam mais alto do que a propaganda que o primeiro-ministro leva ao Parlamento a cada debate quinzenal.

Os próximos meses vão ser críticos para perceber o verdadeiro impacto das ações tresloucadas de Donald Trump na economia do mundo. Mas, assumindo que neste momento ninguém quer eleições, talvez não fosse má ideia o Governo largar este estado de campanha permanente e começar a falar a sério com o país. Tratar os eleitores como se fossem estúpidos não costuma dar bom resultado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Crise Económica Portugal Discurso Político Portugal Inflação Portugal Previsões Económicas Economia Portuguesa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Colunistas

opinião
Paulo Dias

MAI: Regresso da BT, quais os impactos?

Há 1h e 42min
opinião
Anselmo Crespo

O país está melhor, os portugueses é que não sabem

Há 2h e 50min
opinião
Miguel Baumgartner

A Cruzada de Trump

Hoje às 07:30
opinião
João Ferreira Dias

Saldo colonial e jogos de memória: uma guerra cultural que Portugal não consegue ultrapassar

Ontem às 14:47
Mais Colunistas

Mais Lidas

É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

Ontem às 19:43

Doadores dos partidos e campanhas passam a ser secretos

14 abr, 21:53

Exclusivo. Dermatologista do Santa Maria obrigado a devolver 818.756,11€ por cirurgias indevidas

Ontem às 19:59

Governo vai reativar Brigada de Trânsito da GNR

14 abr, 23:57

Sporting mandou uma bola ao poste e quase marcou no último lance mas acabou o sonho europeu

Ontem às 18:33

IGAS confirma atraso "incompreensível" no socorro a homem que desmaiou a 20 metros do hospital e ficou 30 minutos a aguardar ambulância para entrar na urgência

Ontem às 07:00

Entra em vigor em 2027: IUC passa a ter datas fixas e deixa de depender da matrícula

Ontem às 11:55

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

14 abr, 06:30

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

14 abr, 07:00

Morreu José Luís Tinoco, compositor, pintor, 'arquiteto' de canções como "No teu poema"

Há 3h e 29min

Um Picasso avaliado em um milhão foi vendido por 100 euros

Ontem às 08:47

Avenida Marginal e Linha de Cascais cortadas sábado à noite para instalação de ponte pedonal

14 abr, 16:30