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Queixas de violência sexual aumentaram 5% em 2024 na UE, revela o Eurostat

Agência Lusa , MFP
Há 27 min
Violência no namoro (Pexels)

Entre 2014 e 2024, os crimes de violência sexual dispararam 94% e os de violação 150%

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As queixas de violência sexual reportadas na União Europeia (UE) atingiram, em 2024, os 256.302 casos, um aumento homólogo de 5% nestes crimes e de 7% só nos de violação, segundo os dados mais recentes divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.

De acordo com o serviço europeu de estatísticas, as autoridades policiais dos 27 Estados-membros registaram, em 2024, 256.302 crimes de violência sexual, dos quais 98.190 (38% do total) foram crimes de violação.

Face a 2023, os crimes de violência sexual aumentaram 5% (+12.097 casos) e os de violação 7% (+6.291).

Os dados revelam uma tendência crescente em ambos os tipos de infrações ao longo da última década, sendo que entre 2014 e 2024, os crimes de violência sexual dispararam 94% (124.350 casos) e os de violação 150% (58.983).

Durante a referida década, os crimes de violência sexual aumentaram continuamente, em média, quase 10% ao ano, e os de violação 7%.

O número de homicídios voluntários na UE apresentou, ainda segundo o Eurostat, uma ligeira subida de 1% para 3.953 entre 2023 e 2024, registando-se uma quebra de 11% face aos 4.448 de 2014.

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Temas: Crimes Violência sexual Violação União Europeia Eurostat
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