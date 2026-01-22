Crimes violentos e graves diminuíram 2,6%, criminalidade geral aumentou

Há 47 min

Os dados foram revelados por Maria Lúcia Amaral, ministra da Administração Interna, no Parlamento

Os crimes violentos e graves diminuíram 2,6% entre janeiro e novembro de 2025 face ao mesmo período de 2024, enquanto a criminalidade geral aumentou 2,1%, revelou esta quinta-feira a ministra da Administração Interna, manifestando preocupação com as cidades.

“De acordo com os dados que dispomos, entre janeiro e novembro de 2025 a criminalidade geral terá aumentado 2,1% face ao ano anterior, tendo a criminalidade violenta e grave diminuído 2,6%. No entanto, estes dados não escondem dois motivos de preocupação que devemos ter em conta”, referiu Maria Lúcia Amaral num debate setorial no plenário da Assembleia da República com a ministra da Administração Interna.

Segundo, são motivos de preocupação a criminalidade violenta e grave que, embora não aumente, tem “uma tal ressonância na consciência coletiva que devem só por si merecer atenção” e “os dados relativos às grandes metrópoles”.