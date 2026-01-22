Crimes violentos e graves diminuíram 2,6%, criminalidade geral aumentou

Agência Lusa , TFR
Há 47 min
Polícia (PSP)

Os dados foram revelados por Maria Lúcia Amaral, ministra da Administração Interna, no Parlamento

Os crimes violentos e graves diminuíram 2,6% entre janeiro e novembro de 2025 face ao mesmo período de 2024, enquanto a criminalidade geral aumentou 2,1%, revelou esta quinta-feira a ministra da Administração Interna, manifestando preocupação com as cidades.

“De acordo com os dados que dispomos, entre janeiro e novembro de 2025 a criminalidade geral terá aumentado 2,1% face ao ano anterior, tendo a criminalidade violenta e grave diminuído 2,6%. No entanto, estes dados não escondem dois motivos de preocupação que devemos ter em conta”, referiu Maria Lúcia Amaral num debate setorial no plenário da Assembleia da República com a ministra da Administração Interna.

Segundo, são motivos de preocupação a criminalidade violenta e grave que, embora não aumente, tem “uma tal ressonância na consciência coletiva que devem só por si merecer atenção” e “os dados relativos às grandes metrópoles”.

Temas: Crimes violentos Administração Interna Maria Lúcia Amaral Crimes Diminuição

Crime e Justiça

Crimes violentos e graves diminuíram 2,6%, criminalidade geral aumentou

Há 47 min

PGR cria grupo para analisar como Ministério Público trata violência doméstica

Hoje às 11:36

PJ detém homem de 39 anos suspeito de abusar sexualmente da enteada

Hoje às 11:21
02:23

"Dez anos depois de me ter prendido, o favor é agora pago politicamente": José Sócrates questiona nomeação de Carlos Alexandre

Hoje às 11:14
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

Ontem às 21:13

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Hoje às 07:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Hoje às 11:45

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

Ontem às 09:43

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

Ontem às 12:45

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Hoje às 09:15

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

Ontem às 21:22

Montenegro apresenta queixa por "ato de desinformação com elevada difusão pública"

Hoje às 10:37

O que fazem juntos reis, ditadores e regimes militares? Está no ar o "Conselho da Paz" de Trump

Hoje às 10:17

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

20 jan, 13:22

Denúncia de centro de saúde leva à descoberta de ossadas humanas numa casa em Campanhã

Ontem às 22:03