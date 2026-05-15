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Homem que matou ex-namorada após invadir a sua casa condenado a 23 anos de prisão

Agência Lusa , CM
Há 1h e 2min
Justiça

Após o crime, o homicida pegou no carro da ex-namorada e foi até ao aeroporto de Lisboa para apanhar um voo para o Brasil, ocasião em que foi detido

O homem que matou a ex-namorada com uma faca em agosto de 2025, em Matosinhos, foi condenado esta sexta-feira a 23 anos de prisão.

“Tirou a vida à vítima com sucessivos golpes de faca”, afirmou o presidente do coletivo de juízes durante a leitura do acórdão no Tribunal de Matosinhos, no distrito do Porto.

A 4 de agosto de 2025, o homem matou a ex-namorada com vários golpes de faca na casa daquela em São Mamede de Infesta, em Matosinhos, onde ambos residiam antes de terminarem a relação.

Nesse dia, o arguido entrou na casa da ex-namorada às escondidas e surpreendeu-a com outro homem, filmou-a e, depois, foi à cozinha e pegou em duas facas e esfaqueou-os, matando-a.

Após o crime, o homicida pegou no carro da ex-namorada e foi até ao aeroporto de Lisboa para apanhar um voo para o Brasil, ocasião em que foi detido.

O juiz assinalou que o homicida não agiu com premeditação, não pensou na forma como ia praticar o crime, mas teve tempo de pensar no que ia fazer depois de estar no interior da casa durante 20 minutos a observá-los.

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O magistrado destacou ainda que o homicida também queria matar o homem com quem a ex-namorada estava, só não o tendo conseguido por motivos alheios à sua vontade.

Temas: Crime Tribunal Sentença Matosinhos São Mamede de Infesta
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