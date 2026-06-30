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Norte-americano apanhado com mais de 17 quilos de canábis no aeroporto de Lisboa

Agência Lusa
Há 1h e 11min
Polícia Judiciária
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Força de segurança adiantou que a droga apreendida tem um elevado grau de qualidade e permitiria a preparação de 7,1 mil doses individuais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no aeroporto de Lisboa um norte-americano que viajava, em trânsito, da Tailândia para o Reino Unido, com 17,6 quilos de canábis escondidos no bagagem, foi divulgado esta terça-feira.

Segundo fonte da PJ, o suspeito, de 36 anos, que ficou em prisão preventiva, foi detido no passado dia 17, prosseguindo as investigações sobre o esquema de tráfico ilegal de droga, tituladas pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Em comunicado, a Judiciária adianta que a canábis apreendida tinha um elevado grau de qualidade e de níveis de THC (princípio ativo), que permitia a preparação de 7.100 doses individuais.

A detenção decorreu no quadro de operações policiais que são realizadas regularmente nas fronteiras nacionais e que visam a prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em Portugal.

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