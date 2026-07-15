Tribunal de Portalegre condena 19 arguidos por tráfico de droga, dez deles a prisão efetiva

Há 1h e 21min

Suspeitos dedicavam-se à compra e venda de droga, "pelo menos, desde 2020"

O Tribunal de Portalegre condenou 19 arguidos, dez dos quais a prisão efetiva, por tráfico de estupefacientes agravado, com penas entre os seis e os dez anos, foi divulgado esta quarta-feira.

Em comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria da República da Comarca de Portalegre, o Ministério Público (MP) indica que o acórdão foi proferido na terça-feira, no Juízo Central Cível e Criminal de Portalegre.

De acordo com o documento, dez arguidos foram condenados pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes agravado, em penas entre os seis e os dez anos de prisão efetiva.

Outros três arguidos foram por sua vez condenados pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes agravado, tendo sido condenados a penas de prisão de cinco anos, suspensas na sua execução.

O tribunal condenou também um arguido pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes auma pena de quatro anos e cinco meses de prisão, suspensa na sua execução.

Por último, foram condenados mais cinco arguidos pela prática de um crime de tráfico de menor gravidade, em penas de prisão entre um ano e dois meses e um ano e dez meses, suspensas na sua execução.

O tribunal, segundo o MP, declarou, ainda, perdido a favor do Estado o montante de 37.134,55 euros.

“Este montante refere-se ao valor do património incongruente detetado em relação a um dos arguidos”, lê-se no comunicado.

O tribunal deu ainda como provado que os arguidos se dedicavam à compra e venda de droga, “pelo menos desde 2020”.