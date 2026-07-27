Transportava 300 quilos de cápsulas secas de papoila do ópio. A sua detenção ajudou a desmantelar uma rede de embarcações de alta velocidade no Sado

Agência Lusa , MFP
Há 49 min
GNR (Lusa/ Estele Silva)
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GNR adiantou que durante a operação “foi intercetado um veículo pesado de mercadorias que transportava, no seu interior, uma embarcação de alta velocidade motorizada e totalmente equipada para navegação, bem como diverso material de apoio à atividade criminosa”

O condutor de uma viatura ligeira de mercadorias detido numa operação de combate ao tráfico de droga realizada na quinta e sexta-feira, na região de Setúbal, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou a GNR esta segunda-feira.

O detido, um homem de 53 anos que transportava na viatura cerca de 300 quilos de cápsulas secas de papoila do ópio, é suspeito de integrar uma rede de apoio logístico de tráfico internacional de droga por via marítima, que terá sido desmantelada na sequência da operação policial nos concelhos de Montijo e Palmela, no distrito de Setúbal.

A papoila de ópio é uma planta a partir da qual podem ser extraídas “substâncias psicoativas, como morfina, codeína ou tebaína”, refere a GNR.

Em comunicado divulgado no sábado, a GNR indicou que a operação permitiu “identificar e desmantelar uma rede alegadamente responsável pela construção, equipamento, transporte e colocação na água, no estuário do rio Sado, de embarcações de alta velocidade”.

Ainda segundo a GNR, durante a operação “foi intercetado um veículo pesado de mercadorias que transportava, no seu interior, uma embarcação de alta velocidade motorizada e totalmente equipada para navegação, bem como diverso material de apoio à atividade criminosa”.  

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Depois de várias diligências policiais foram também intercetados “vários veículos alegadamente utilizados no apoio logístico à atividade investigada”, de acordo com a GNR.    

No total, foram apreendidas duas embarcações de alta velocidade e duas de pesca, um pesado de mercadorias, quatro veículos ligeiros (um dos quais tinha sido furtado em Espanha no passado dia 15), um semirreboque de matrícula espanhola, três motores de embarcação e um empilhador.

Foram ainda apreendidos 407 jerricans com gasolina e 120 vazios, 20 depósitos, 11 telemóveis, perto de cinco mil euros, diversas ferramentas, maquinaria industrial, materiais utilizados na construção de embarcações, equipamentos digitais e analógicos de navegação marítima e por satélite.

Além do homem detido, que após ter sido presente ao tribunal de Setúbal ficou com a medida de coação de prisão preventiva, foram constituídos arguidos mais quatro suspeitos, com idades entre os 26 e os 66 anos, que estão “fortemente indiciados pela prática do crime de auxílio ao tráfico internacional de estupefacientes e infração às regras aplicáveis às embarcações de alta velocidade”, é acrescentado na nota da GNR.

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A operação da GNR contou com o reforço do Destacamento de Trânsito de Setúbal, da Unidade Nacional de Trânsito, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, ambos da Unidade de Intervenção, da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras e de outras valências do Comando Territorial de Setúbal.

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