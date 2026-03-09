Prisão preventiva para mulher suspeita de tráfico de droga na ilha do Pico

Agência Lusa , MP
Há 1h e 4min
PSP (Lusa)

PSP apreendeu várias doses de cocaína e de haxixe no decorrer das diligências

Uma mulher de 62 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeita da prática do crime de tráfico de droga na ilha do Pico, nos Açores, divulgou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo um comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, a mulher foi detida por polícias da Brigada de Investigação Criminal da ilha do Pico, no âmbito de uma operação policial “direcionada para o combate ao tráfico de estupefacientes”.

No decorrer das diligências, a PSP apreendeu “diversos itens conotados com a prática ilícita do tráfico de estupefacientes”, nomeadamente 35,3 doses de cocaína e de haxixe, 180 euros em dinheiro e três telemóveis, entre outros objetos.

A PSP adiantou que a investigação prossegue os trâmites legais e que a detida foi presente à autoridade judiciária para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.

