Seis jovens detidos por tentarem matar duas pessoas junto a discoteca no Porto. Uma das vítimas tinha 15 anos

Há 1h e 31min

Restantes membros do grupo "terão tido uma atuação essencial para a consumação do crime, sendo assim suspeitos em coautoria"

Seis jovens, com idades entre os 20 e os 23, foram detidos na quinta-feira por suspeitas de tentarem matar duas pessoas, uma delas de 15 anos, junto a uma discoteca do Porto, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ descreve que os factos ocorreram junto a um estabelecimento de diversão noturna, na madrugada de 17 de fevereiro, na Rua da Alegria, “no contexto de um confronto entre um grupo de jovens e as duas vítimas identificadas”.

Segundo a PJ, na ocasião, um dos arguidos, que já se contra em prisão preventiva desde março, muniu-se de uma arma branca e atingiu a vítima de 15 anos, com gravidade, na zona do tronco.

“A investigação desenvolvida pela PJ ao longo destes meses permitiu aprofundar as circunstâncias em que esta agressão ocorreu, concluindo-se, agora, que os restantes membros do grupo agora detidos terão tido uma atuação essencial para a consumação do crime, sendo assim suspeitos em coautoria”, esclarece esta polícia de investigação.

Os detidos, alguns com antecedentes criminais por crimes de roubo, furto e condução sem habilitação legal, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Os jovens são suspeitos da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada.