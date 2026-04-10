Trio invade casa em Sintra, sequestra pai e filha durante assalto violento

Há 1h e 13min

Suspeitos amarraram o homem, de 65 anos, e a sua filha enquanto remexeram toda a residência à procura de bens de valor

Um homem de 65 anos foi vítima de um roubo e sequestro na tarde desta sexta-feira, na zona de Sintra.

O alerta foi dado pelas 14:30, quando três indivíduos abordaram a vítima no momento em que saía da sua residência, obrigando-o, sob coação física, a regressar ao interior da habitação. Já dentro da casa, os suspeitos amarraram o homem e a sua filha, de 40 anos, que também se encontrava no local.

Os assaltantes remexeram toda a residência em busca de bens de valor, tendo roubado ouro e a carteira da vítima, que continha algumas centenas de euros em numerário. Após o crime, colocaram-se em fuga.

Para o local foi acionada a Polícia Judiciária, que está agora a desenvolver diligências com vista à identificação e localização dos suspeitos.

As vítimas não necessitaram de assistência hospitalar e as autoridades prosseguem a investigação.