Roubo em Cacilhas: polícia de folga detém suspeitos e recupera mais de 8 mil euros

Há 2h e 0min

Vítima foi um funcionário de uma pastelaria. Montante era resultado da atividade comercial do estabelecimento

Dois homens, de 18 e 21 anos, foram detidos em Cacilhas, no concelho de Almada, após um roubo a um funcionário de um estabelecimento comercial.

O incidente ocorreu pelas 13:00, na Praceta Sebastião da Gama, quando um agente policial que se encontrava fora de serviço presenciou o crime e decidiu intervir. O polícia perseguiu os suspeitos, conseguindo intercetá-los a 2,5 quilómetros onde solicitou posteriormente o apoio de meios policiais.

Na posse dos indivíduos foram encontrados dois sacos contendo mais de oito mil euros em numerário, valor que terá sido roubado à vítima, um funcionário de uma pastelaria, sendo o montante proveniente da atividade comercial do estabelecimento.

Durante a abordagem, as autoridades apreenderam ainda notas falsas de cinco euros, bem como o motociclo utilizado pelos suspeitos na tentativa de fuga.

O dinheiro foi recuperado e será devolvido ao legítimo proprietário.

A rápida intervenção do agente fora de serviço foi determinante para a detenção dos suspeitos e para a recuperação do montante roubado.