Prisão preventiva para suspeito de roubo e rapto de empresário desaparecido no Algarve

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Suspeito terá desenhado um "plano criminoso" que visava a "privação da liberdade" da vítima e a apropriação dos seus objetos de valor

O suspeito detido pelo roubo e rapto de um outro homem desaparecido há mais de uma semana, no Algarve, ficou em prisão preventiva, após ter sido presente em tribunal esta segunda-feira, disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com essa fonte, o detido foi presente na sexta-feira ao primeiro interrogatório judicial, mas voltou ao tribunal para o juiz de instrução comunicar a medida de coação, sendo-lhe aplicada a prisão preventiva, a mais gravosa prevista no ordenamento jurídico.

Segundo notícias publicadas na imprensa diária, o homem que está desaparecido é sócio e diretor de recursos humanos de um restaurante situado no empreendimento turístico em Vale do Lobo, em Almancil, no distrito de Faro.

Na sexta-feira, a PJ anunciou a detenção do suspeito, de 39 anos, referindo que foram encontrados “fortes indícios” de que estaria “diretamente envolvido” no desaparecimento não voluntário de outro homem, com 50 anos,

Segundo a polícia, os elementos recolhidos até então tinham permitido aos investigadores concluir que o homem desaparecido terá sido alvo de “um plano criminoso” que visava a "privação da liberdade” com o intuito de apropriação de objetos de valor que a vítima transportasse ou aos quais conseguisse aceder.

A investigação está a cargo da Diretoria do Sul, após os factos lhe terem sido comunicados pela Polícia de Segurança Pública, revelou a PJ num comunicado divulgado na sexta-feira.

A PJ acrescentou na ocasião que estavam em curso diligências de caráter técnico e operacional na região do sotavento (este) algarvio para localizar a vítima, que continuava em “paradeiro desconhecido”.

A investigação para determinar o paradeiro da vítima e eventuais coautores do crime prossegue, sob direção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro.