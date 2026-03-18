"Nem sequer é preciso pesquisar, os vídeos aparecem". Quem são, o que pensam e como agem os abusadores de crianças online

Há 1h e 8min

Estudo divulgado pela organização finlandesa Protect Children faz uma viagem pela mente dos predadores, num mundo em que as tecnologias facilitam mais do que nunca a vida de quem consume e de quem produz conteúdos de abuso sexual de crianças

Quem procura ou produz conteúdos de abuso sexual e de pornografia infantil online precisa, cada vez menos, de se esconder na dark web. Um estudo realizado pela organização não governamental finlandesa Protect Children junto dos abusadores e dos perpetradores revela como agem, o que pensam e como atuam. Os resultados da investigação, apresentados esta quarta-feira, mostram que 61% dos inquiridos admite que, normalmente, utiliza plataformas da Internet aberta para encontrar ou partilhar conteúdos de abuso ou pornografia infantil.

“Posso simplesmente ir ao Intagram ou procurar vendedores de imagens ou vídeos. Eles até publicam os seus anúncios. Nem preciso de os procurar, eles simplesmente aparecem”, diz um dos inquiridos citados no estudo.

Outros relatam: “É muito fácil de encontrar no Twitter ou no Reddit”; “Está abertamente no Discord”; “Está em quase todo o lado, não dá para não ver. Vamos começar pelo Instagram”; “É muito fácil encontrar o que quero em muitos jogos e redes sociais e há menos controlo sobre conteúdos irreais”.

Mais de 20% admitem encontrar Conteúdo de Abuso Sexual de Crianças (CSAM, na sigla em Inglês) em sites de pornografia para adultos, na Internet aberta. Dezasseis por cento dizem encontrar os conteúdos que pretendem nas redes sociais e 10% encontram CSAM no mercado aberto na Internet. Oito por cento acedem a este tipo de material através de jogos online e 9% em salas de conversação acessíveis a qualquer um de nós. E garantem que o algoritmo é amigo dos abusadores, já que material de abuso sexual e de pornografia infantil lhes é apresentado com frequência, logo depois da primeira pesquisa.

Cerca de metade dos inquiridos (51%) referiu que costuma procurar CSAM na dark web ou no motor de busca Tor. Um número menor referiu utilizar fóruns ou salas de chat (16%) e em mercados (16%) da dark web.

Medidas para não serem apanhados

O estudo, realizado junto de consumidores de CSAM na dark web e na Internet aberta, obteve a resposta de 20.519 indivíduos, que usaram 24 idiomas diferentes. O inquérito era apresentado aos abusadores assim que procuravam CSAM ou quando clicavam em links que continham CSAM. Estes mais de 20 mil pararam e responderam voluntariamente. É impossível aferir quantos fecharam a janela e continuaram.

Dos que responderam, quase metade (45%) indicou ter entre 18 e 24 anos e cerca de um terço (30%) tinha entre 25 e 34 anos. Três quartos dos inquiridos (76%) identificaram-se como homens. Uma proporção menor identificou-se como mulher (10%), não binária (7%) ou com outra identidade de género (7%).

O inquérito mostra que o consumo e autoria de CSAM não escolhe estrato social ou nível de escolaridade. A maioria dos inquiridos que respondeu indicam estarem empregados ou a trabalhar por conta própria (32%) ou ser estudante (28%). Trinta e três por cento referem estar desempregados. Mais de um terço dos inquiridos indicou ter concluído o ensino superior (37%), incluindo uma licenciatura (22%) ou um diploma de pós-graduação (mestrado, doutoramento ou pós-doutoramento (15%). Outro terço (33%) indica que o seu nível de escolaridade mais elevado era o ensino secundário ou equivalente e 28% tinham menos do que o diploma do ensino secundário.

Pelo menos 66% são solteiros, mas 15% assumem estar numa relação e 11% são mesmo casados ou vivem numa união de facto. Sessenta e seis por cento daqueles que estão numa relação classificam-na como boa, muito boa ou excelente.

Três em cada cinco inquiridos admitem que tomam medidas de segurança para não serem apanhados. A maioria dos inquiridos (61%) referiu que utiliza medidas de segurança ao pesquisar, visualizar, partilhar ou armazenar CSAM. Os métodos mais comuns, com base nas respostas abertas realizadas no questionário, foram a utilização de VPNs ou do navegador Tor: “O Tor em si aumenta a segurança"; “Normalmente utilizo a rede Tor". Alguns inquiridos referiram utilizar a navegação privada ou dispositivos separados: “Utilizo o modo privado para que não fiquem vestígios no histórico do navegador"; “Mudo a ligação à Internet"; “Utilizo um portátil antigo modificado”; “Uso um portátil descartável”.

Mas 39% referem que não tomam qualquer cuidado para não serem apanhados. Quase metade dos inquiridos (40%) armazena CSAM, recorrendo frequentemente ao armazenamento na nuvem (16%). O local de armazenamento mais comum foi um dispositivo pessoal (20%), seguido de serviços de armazenamento na nuvem (16%) e dispositivos de armazenamento externos (12%). Outros 11% relataram armazenar CSAM noutras plataformas ou dispositivos.

“Os resultados mostram que os abusadores guardam provas dos seus crimes e sentem-se confortáveis com isso”, frisa Tegan Insoll, coordenadora do estudo.

Os abusadores que foram vítimas

Os resultados conhecidos esta quarta-feira mostram ainda que muitos dos que agora consomem ou produzem conteúdos de abusos sexuais ou de pornografia infantil online foram, também eles, vítimas de algum tipo de abuso. Três em cada cinco inquiridos foram expostos pela primeira vez a CSAM antes de completarem 18 anos. Mas, antes dos dez anos, 17% dos inquiridos já tinham visto pornografia e 13% já tinham visto CSAM. Aos 14 anos, estes números mais do que duplicaram: 40% já tinham visto pornografia e 32% já tinham visto CSAM. Aos 18 anos, dois em cada três inquiridos (66%) já tinham visto pornografia e três em cada cinco (58%) já tinham visto CSAM.

De acordo com o estudo, são raros os inquiridos que tiveram contacto com este tipo de material pela primeira vez depois dos 25 anos.

“As evidências apresentadas neste relatório deixam claro que muitas crianças e jovens estão a deparar-se com CSAM e outros conteúdos ilegais e prejudiciais online numa idade notavelmente precoce. Em muitos casos, esta exposição não começa com a intenção deliberada de procurar material ilegal e os inquiridos descrevem frequentemente terem-se deparado com CSAM involuntariamente e terem-lhes sido recomendados conteúdos prejudiciais online. O CSAM não deve ser acessível a ninguém, especialmente a crianças e, sobretudo, não por acidente”, sublinham os autores do estudo.

Inteligência Artificial "agrava a prática dos crimes"

O relatório vem ainda mostrar que a Inteligência Artificial generativa está “a remodelar e a agravar a prática de crimes relacionados com CSAM”. “A IA reduz as barreiras técnicas à produção de conteúdos nocivos, aumentando o volume global de material e pode baixar os limites éticos para o envolvimento, com alguns inquiridos a descreverem os conteúdos gerados por IA como mais éticos do que o CSAM gravado”, pode ler-se no relatório.

“O argumento de muitos é que ‘não são crianças verdadeiras’”, explica Michael Tunks, chefe de equipa na Europol, que também esteve presente na apresentação do estudo.

O responsável desfaz o mito que se instala na mente dos agressores e lança, ao mesmo tempo, um alerta a pais e educadores que costumam partilhar imagens de crianças online: “O facto de a IA criar imagens de genitais infantis, significa que ela foi treinada com imagens reais de genitais infantis e teve acesso a imagens de crianças reais”.

O risco acrescido trazido pela IA é amplificado pelo facto de muitos dos inquiridos não conseguirem distinguir imagens geradas por IA de imagens reais. “Tudo é feito para tornar os vídeos e as fotografias indistinguíveis do material real”, sublinha Michael Tunks.

A Protect Children considera que, perante os dados apresentados, ninguém pode “olhar para o lado” e que é obrigação de todos - plataformas, sociedade e políticos - criar medidas para proteger as crianças online. Nina Vaaranen-Valkonen, presidente executiva da associação, garantiu, no encerramento da apresentação do estudo, que ela e a sua equipa vão “trabalhar arduamente para que este estudo seja amplamente divulgado e que daí resultem medidas concretas da proteção das crianças online”.

Simon Bailey, perito em proteção de crianças no mundo digital deixa um desejo: “Gostava muito que os políticos do mundo inteiro olhassem para os resultados deste estudo, se vissem ao espelho e se questionassem como é que ainda não fizeram nada para proteger as crianças online”.