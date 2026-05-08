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Homem acusado de mais de 150 crimes de pornografia de menores na Internet abusava da própria filha

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 56min
Justiça

Arguido disponibilizou a terceiros diversos ficheiros contendo pornografia de menores e conteúdos de abuso e exploração sexual

O Ministério Público acusou um homem, atualmente com 54 anos, de mais de 150 crimes continuados de pornografia de menores através da internet, dois com a própria filha menor, foi divulgado esta sexta-feira.

Segundo uma publicação no portal do MP, dos crimes pelos quais foi acusado para julgamento, dois são de pornografia de menores agravados (fotografias da filha, à data menor), 40 de pornografia de menores agravados (vítimas menores de 16 anos), 15 de pornografia de menores agravados (vítima menor de 18 anos), 32 de pornografia de menores (utilização de menor em fotografia, filme ou gravação pornográficos) e 62 de pornografia de menores (fotogramas extraídos de vídeos).

Os factos ocorreram entre 16 de janeiro de 2021 e 3 de março de 2022 e em janeiro e fevereiro de 2023, sendo o arguido da região de Lisboa.

Segundo a acusação, “o arguido disponibilizou para terceiros diversos ficheiros contendo pornografia de menores e diversos ficheiros com nomes compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores, detendo no seu computador ficheiros de imagem que foram categorizados como conteúdos de abuso e exploração sexual de menores”.

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A investigação foi dirigida pelo Ministério Público da 2.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, coadjuvado pela Polícia Judiciária.

Temas: Crime Pornografia de menores Abuso sexual Abuso de menores
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