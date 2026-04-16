Fraude no Grande Porto lesou Estado em milhões

Andreia Miranda
Há 1h e 38min
Polícia Judiciária (Getty Images)

PJ apreendeu mais de um milhão de euros

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma investigação da Polícia Judiciária no Grande Porto levou à apreensão de mais de um milhão de euros - dos quais 686.355 em numerário - , no âmbito de um esquema de fraude que terá causado prejuízos de milhões ao Estado.

Em comunicado, a PJ adianta que a operação incidiu sobre uma empresa de segurança privada, os seus administradores e um responsável pela gestão de pessoal, suspeitos de associação criminosa, fraude fiscal, fraude contra a Segurança Social e falsidade informática.

"Recorrendo a um expediente fraudulento, vieram a camuflar o pagamento de trabalho suplementar prestado pelos seus colaboradores, subtraindo-o ao cumprimento das obrigações fiscais e contributivas, causando um prejuízo significativo ao erário público, que, no que respeita a contribuições para a Segurança Social, poderá ascender a mais de três milhões de euros", adianta a nota.

Na mais recente fase da investigação, foi apreendido um cofre bancário com cerca de 686 mil euros. Este valor soma-se a apreensões anteriores, elevando o total para mais de um milhão de euros. As diligências já tinham resultado na constituição de quatro arguidos e na detenção de um suspeito por posse de arma proibida.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Em fase anterior da investigação, foram realizadas diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, das quais resultou a constituição de quatro arguidos, bem como a detenção de uma pessoa pela prática do crime de detenção de arma proibida. Nessas diligências foram ainda apreendidos montantes significativos em numerário, material informático, designadamente smartphones, computadores portáteis e suportes de armazenamento digital, documentação diversa relacionada com a gestão de recursos humanos, incluindo mapas de horas e registos de trabalho, bem como uma arma de fogo e respetivas munições".

O inquérito é coordenado pelo DIAP de Santa Maria da Feira.

Temas: Crime Polícia Judiciária Fraude Porto
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Homem que atirou cocktail molotov na Marcha pela Vida fica em prisão preventiva

Há 33 min

Oito embarcações apreendidas em operação contra apanha ilegal de amêijoa no Tejo

Há 45 min

Ex-namorada de António Pedro Cerdeira recorda violência doméstica em tribunal. "Levei tanta tareia"

Há 59 min

Condutor em fuga atropela peão e provoca acidente no centro de Lisboa

Há 1h e 22min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

Ontem às 19:43

Doadores dos partidos e campanhas passam a ser secretos

14 abr, 21:53

Exclusivo. Dermatologista do Santa Maria obrigado a devolver 818.756,11€ por cirurgias indevidas

Ontem às 19:59

Governo vai reativar Brigada de Trânsito da GNR

14 abr, 23:57

Sporting mandou uma bola ao poste e quase marcou no último lance mas acabou o sonho europeu

Ontem às 18:33

IGAS confirma atraso "incompreensível" no socorro a homem que desmaiou a 20 metros do hospital e ficou 30 minutos a aguardar ambulância para entrar na urgência

Ontem às 07:00

Entra em vigor em 2027: IUC passa a ter datas fixas e deixa de depender da matrícula

Ontem às 11:55

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

14 abr, 06:30

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

14 abr, 07:00

Morreu José Luís Tinoco, compositor, pintor, 'arquiteto' de canções como "No teu poema"

Há 3h e 28min

Um Picasso avaliado em um milhão foi vendido por 100 euros

Ontem às 08:47

Avenida Marginal e Linha de Cascais cortadas sábado à noite para instalação de ponte pedonal

14 abr, 16:30