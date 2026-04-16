Fraude no Grande Porto lesou Estado em milhões

Há 1h e 38min

PJ apreendeu mais de um milhão de euros

Uma investigação da Polícia Judiciária no Grande Porto levou à apreensão de mais de um milhão de euros - dos quais 686.355 em numerário - , no âmbito de um esquema de fraude que terá causado prejuízos de milhões ao Estado.

Em comunicado, a PJ adianta que a operação incidiu sobre uma empresa de segurança privada, os seus administradores e um responsável pela gestão de pessoal, suspeitos de associação criminosa, fraude fiscal, fraude contra a Segurança Social e falsidade informática.

"Recorrendo a um expediente fraudulento, vieram a camuflar o pagamento de trabalho suplementar prestado pelos seus colaboradores, subtraindo-o ao cumprimento das obrigações fiscais e contributivas, causando um prejuízo significativo ao erário público, que, no que respeita a contribuições para a Segurança Social, poderá ascender a mais de três milhões de euros", adianta a nota.

Na mais recente fase da investigação, foi apreendido um cofre bancário com cerca de 686 mil euros. Este valor soma-se a apreensões anteriores, elevando o total para mais de um milhão de euros. As diligências já tinham resultado na constituição de quatro arguidos e na detenção de um suspeito por posse de arma proibida.

"Em fase anterior da investigação, foram realizadas diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, das quais resultou a constituição de quatro arguidos, bem como a detenção de uma pessoa pela prática do crime de detenção de arma proibida. Nessas diligências foram ainda apreendidos montantes significativos em numerário, material informático, designadamente smartphones, computadores portáteis e suportes de armazenamento digital, documentação diversa relacionada com a gestão de recursos humanos, incluindo mapas de horas e registos de trabalho, bem como uma arma de fogo e respetivas munições".

O inquérito é coordenado pelo DIAP de Santa Maria da Feira.