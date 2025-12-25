PJ detém em hotel de Lisboa alemão de 19 anos suspeito de triplo homicídio em Cabo Verde

Henrique Machado
25 dez 2025, 18:52
PJ

A detenção ocorreu esta quinta-feira e foi executada ao abrigo de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades alemãs. Suspeito fugiu de Cabo Verde no próprio dia em que terão sido cometidos os crimes

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira, dia de Natal, num hotel em Lisboa, um jovem alemão de 19 anos que terá fugido para Portugal depois de ter assassinado três pessoas em Cabo Verde, apurou a CNN Portugal.

As vítimas são o pai, a mulher do pai e uma filha daquela. O jovem terá cometido o triplo homicídio com uma faca na ilha de São Vicente, onde a família passava férias de Natal, num hotel.

A fuga para Portugal terá acontecido no próprio dia dos crimes. O suspeito apanhou um voo para Lisboa e instalou-se também num hotel, onde acabou localizado e detido pela PJ.

A detenção foi feita na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades alemãs e agora executado pela Polícia Judiciária. 

Temas: Crime PJ Cabo Verde Alemão Hotel

País

Bombeiros mais próximos do socorro do homem que morreu no Seixal só receberam chamada do INEM duas horas depois da emergência

Ontem às 18:37

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27
09:28

"O novo sistema está a correr exatamente como previsto. Não falhou", garante presidente do INEM

Ontem às 14:17
Mais País

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41