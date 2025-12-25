PJ detém em hotel de Lisboa alemão de 19 anos suspeito de triplo homicídio em Cabo Verde

25 dez 2025, 18:52

A detenção ocorreu esta quinta-feira e foi executada ao abrigo de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades alemãs. Suspeito fugiu de Cabo Verde no próprio dia em que terão sido cometidos os crimes

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira, dia de Natal, num hotel em Lisboa, um jovem alemão de 19 anos que terá fugido para Portugal depois de ter assassinado três pessoas em Cabo Verde, apurou a CNN Portugal.

As vítimas são o pai, a mulher do pai e uma filha daquela. O jovem terá cometido o triplo homicídio com uma faca na ilha de São Vicente, onde a família passava férias de Natal, num hotel.

A fuga para Portugal terá acontecido no próprio dia dos crimes. O suspeito apanhou um voo para Lisboa e instalou-se também num hotel, onde acabou localizado e detido pela PJ.

A detenção foi feita na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades alemãs e agora executado pela Polícia Judiciária.