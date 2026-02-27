Passou "50 a 100 vezes" de carro pela casa de Nancy Guthrie: polícia deteve suspeito

Há 39 min

EUA || Nancy Guthrie, 84 anos, está desaparecida. É mãe da apresentadora do programa “Today”, Savannah Guthrie

A polícia deteve um homem por condução sob efeito de álcool à porta da casa de Nancy Guthrie, a mulher de 84 anos que foi dada como desaparecida. A detenção acontece numa altura em que foi divulgado um novo vídeo que mostra inúmeros carros a circular nos arredores da casa da vítima precisamente na noite do seu desaparecimento.

O suspeito foi detido na noite de quinta-feira por revelar um comportamento suspeito, tendo passado “50 a 100 vezes” à frente daquela propriedade, enquanto olhava para uma fotografia de Guthrie no telemóvel, escreveu o New York Post. O alerta foi dado por um fotógrafo.

O homem detido, cuja identidade não foi revelada, circulava lentamente perto da zona num veículo azul e parava repetidamente para observar um memorial erguido no exterior da casa, segundo a NewsNation.

Na chegada ao local, agentes da polícia do condado de Pima ordenaram ao condutor que parasse, interrogando-o durante cerca de 20 minutos. Depois de falhar o teste de alcoolemia, o suspeito acabou por ser detido, assinalando um momento importante para a investigação, já que grande parte da equipa responsável do FBI se preparava para abandonar o caso.

Nancy Guthrie foi dada como desaparecida a 1 de fevereiro depois de ter falhado um serviço religioso na igreja. A mãe da apresentadora do programa “Today”, Savannah Guthrie, terá sido raptada na sua própria casa.

Gravações das câmaras de vigilância de uma casa do mesmo bairro revelam carros a passar em frente à habitação de Guthrie entre as 00:30 e as 6:00 daquele dia, período durante o qual 12 carros passaram em frente à propriedade, avançou a AOL.

Ao que as autoridades conseguiram apurar, a vítima terá sido raptada nesse intervalo de tempo, tendo em conta que Guthrie foi vista pela última vez poucos minutos antes das 22:00.

De acordo com o New York Post, as imagens revelam ainda um homem mascarado a rondar a casa, vagueando junto à porta, na noite em que a polícia acredita que a vítima foi capturada.