Homem encontrado morto de mãos atadas no Porto. PJ investiga 

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As causas daquilo que parece ter sido uma morte violenta ainda não são conhecidas. Até ao momento, não foram realizadas detenções

Um homem, com cerca de 60 anos, foi encontrado morto esta sexta-feira, numa garagem situada na Rua de Bonjóia, no Porto.

A TVI e CNN Portugal sabem que a vítima foi encontrada em estado de cadáver, apresentando as mãos atadas e outros indícios compatíveis com uma morte violenta.

A ocorrência foi comunicada à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação e deslocou-se ao local para realizar as diligências necessárias e apurar as circunstâncias da morte.

Até ao momento, não foram feitas detenções. As causas permanecem desconhecidas.