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Homem que dizia ser “Lúcifer” entrou em estação de comboios com machete. Atacou três pessoas em Nova Iorque

CNN Portugal
Há 1h e 32min
Homem que dizia ser “Lúcifer” entrou em estação de comboios com machete. Atacou três pessoas em Nova Iorque

Vítimas não correm risco de vida. Foram transportadas para o hospital. Agressor foi morto a tiro pela polícia

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Um homem armado com um machete atacou três pessoas na estação de Grand Central, em Nova Iorque. Acabou morto a tiro pela polícia, num ataque que obrigou a desviar comboios naquele que é o maior centro ferroviário do país.

O suspeito atingiu um homem de 84 anos e um homem de 65 anos na cabeça e na cara. Além disso, deixou uma mulher de 70 anos com cortes no ombro, durante o ataque na plataforma.

A polícia informou que o agressor, Anthony Griffin, de 44 anos, ignorou as repetidas ordens para largar a arma, autointitulando-se “Lúcifer”.

O local do crime foi isolado. Havia sangue e um machete na plataforma.

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, já veio elogiar os polícias pela rápida resposta, acrescentando que as imagens das câmaras corporais da polícia seriam divulgadas.

Segundo a polícia, o agressor ignorou pelo menos 20 ordens para largar a arma e “avançou em direção aos polícias com a faca estendida”.

As três vítimas foram levadas para o hospital com ferimentos, não havendo risco para a sua vida.

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Apesar de o agressor já ter registadas três detenções, nenhuma delas o identificava como uma pessoa com distúrbios emocionais.

Temas: Crime Machete Nova Iorque

E.U.A.

Homem que dizia ser “Lúcifer” entrou em estação de comboios com machete. Atacou três pessoas em Nova Iorque

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