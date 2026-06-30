Suspeito de violar a mãe de 92 anos na Madeira fica em prisão preventiva

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Homem terá aproveitado "ausência da irmã, cuidadora da mãe de ambos, para cometer os atos", informa o Ministério Público

Um homem de 48 anos suspeito de ter abusado sexualmente da mãe, com 92 anos, dependente de terceiros e portadora de demência e Alzheimer, vai ficar em prisão preventiva, indicou esta terça-feira a Procuradoria da República da Comarca da Madeira.

Numa nota divulgada no website do Ministério Público (MP) da Madeira é referido que o homem, consumidor de droga e residente na freguesia do Porto da Cruz, concelho de Machico, foi presente na segunda-feira a primeiro interrogatório “pela prática de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, ofensas à integridade física simples e coação”.

Segundo o MP, a vítima é “totalmente dependente de terceiros”, tendo o arguido aproveitado “a ausência da irmã, cuidadora da mãe de ambos, para cometer os atos”.

Ainda de acordo com o MP, a irmã do suspeito terá surpreendido o arguido quando praticava o crime.

“Ao ser confrontado com a situação, o arguido reagiu com ameaças e ofensas à integridade física à irmã, o que suscitou a ida da PSP ao local”, acrescenta o MP.

O MP refere ainda que assumiu a titularidade do direito de queixa, devido “à ausência de discernimento da vítima (mãe) para compreender o alcance e o significado do exercício do direito de queixa, e perante a falta de um representante legal, e por o interesse desta assim o aconselhar, principalmente para sua proteção”.

Após interrogatório judicial, o Tribunal da Madeira aplicou ao arguido a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.

O inquérito está agora em segredo de justiça, correndo termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Cruz, sendo o MP coadjuvado pela Polícia Judiciária, lê-se na nota.