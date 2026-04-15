"Perseguiu, alvejou e esfaqueou a vítima". Foi extraditado do Luxemburgo suspeito de tentativa de homicídio em Lisboa

Agência Lusa , MFP
Há 31 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Jovem de 19 anos é um dos quatro envolvidos no crime que ocorreu em 2024 na zona do Campo Grande

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Um homem de 19 anos suspeito de tentativa de homicídio contra um jovem de 17 anos em 2024, em Lisboa, foi detido e extraditado do Luxemburgo para Portugal, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que o suspeito é um dos quatro envolvidos num crime ocorrido em 13 de outubro de 2024 na zona do Campo Grande, na cidade de Lisboa, no contexto de conflitos e rivalidades entre grupos de jovens.

Segundo a mesma fonte, a vítima foi “perseguida, alvejada a tiro e esfaqueada, o que lhe provocou ferimentos muito graves que colocaram a sua vida em perigo e lhe provocaram sequelas”.

Após o crime, o suspeito fugiu para o estrangeiro, tendo sido localizado e detido no dia 2 de fevereiro deste ano no Luxemburgo. Foi agora extraditado para Portugal.

Ainda de acordo com a PJ, os quatro suspeitos foram já todos identificados e presentes a tribunal, ficando sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

Temas: Crime Justiça Polícia Judiciária Tentativa de homicídio
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