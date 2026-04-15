"Perseguiu, alvejou e esfaqueou a vítima". Foi extraditado do Luxemburgo suspeito de tentativa de homicídio em Lisboa

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Jovem de 19 anos é um dos quatro envolvidos no crime que ocorreu em 2024 na zona do Campo Grande

Um homem de 19 anos suspeito de tentativa de homicídio contra um jovem de 17 anos em 2024, em Lisboa, foi detido e extraditado do Luxemburgo para Portugal, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que o suspeito é um dos quatro envolvidos num crime ocorrido em 13 de outubro de 2024 na zona do Campo Grande, na cidade de Lisboa, no contexto de conflitos e rivalidades entre grupos de jovens.

Segundo a mesma fonte, a vítima foi “perseguida, alvejada a tiro e esfaqueada, o que lhe provocou ferimentos muito graves que colocaram a sua vida em perigo e lhe provocaram sequelas”.

Após o crime, o suspeito fugiu para o estrangeiro, tendo sido localizado e detido no dia 2 de fevereiro deste ano no Luxemburgo. Foi agora extraditado para Portugal.

Ainda de acordo com a PJ, os quatro suspeitos foram já todos identificados e presentes a tribunal, ficando sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.