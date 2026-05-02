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Jovem de 16 anos baleado na Moita. PJ no local

Daniela Rodrigues
Há 35 min
Polícia Judiciária

Vítima deu entrada no Hospital de Nossa Senhora do Rosário em estado grave

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Um jovem de 16 anos foi baleado na manhã deste sábado na Moita, distrito de Setúbal, tendo sido transportado para o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

O alerta foi dado pelas 7:30, com a vítima a dar entrada na unidade hospitalar em estado grave. 

A ocorrência terá acontecido nas imediações do bar Kais Club, na localidade da Moita. 

A Polícia Judiciária foi acionada e deslocou-se ao local, estando agora a investigar as circunstâncias em que ocorreu o disparo.

Temas: Crime Jovem baleado Polícia Judiciária Moita
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