Jovem de 16 anos baleado na Moita. PJ no local

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Vítima deu entrada no Hospital de Nossa Senhora do Rosário em estado grave

Um jovem de 16 anos foi baleado na manhã deste sábado na Moita, distrito de Setúbal, tendo sido transportado para o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

O alerta foi dado pelas 7:30, com a vítima a dar entrada na unidade hospitalar em estado grave.

A ocorrência terá acontecido nas imediações do bar Kais Club, na localidade da Moita.

A Polícia Judiciária foi acionada e deslocou-se ao local, estando agora a investigar as circunstâncias em que ocorreu o disparo.