Suspeito de matar a mãe na Madeira sujeito a internamento preventivo

Há 1h e 23min

Medida de coação aplicada substitui a prisão preventiva devido "ao quadro mental" do homem

O homem suspeito de ter matado a mãe no concelho de Machico, na Madeira, em 23 de março, foi presente a interrogatório judicial, esta quinta-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de internamento preventivo em substituição da prisão preventiva.

Fonte judicial indicou à Lusa que a medida de coação de prisão preventiva foi substituída pelo internamento preventivo devido “ao quadro mental” do homem.

O suspeito, de 36 anos, está indiciado do crime de homicídio qualificado, indicou a mesma fonte.

O homem foi detido em 27 de abril, quatro dias após o crime, que ocorreu no interior da casa da vítima, na freguesia de Água de Pena.

Devido à sua condição mental, foi internado na Casa de Saúde de São João de Deus e teve alta na quarta-feira.

O suspeito, que foi ouvido esta quinta-feira no Tribunal da Comarca da Madeira, irá agora para o Estabelecimento Prisional do Funchal e, posteriormente, será encaminhado para o hospital prisional, em Caxias, no distrito de Lisboa.